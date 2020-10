Adrián Barbón, en Hoy por Hoy

El Gobierno de Asturias endurece las medidas para controlar la pandemia en su comunidad y regresa a una fase 2 adaptada a la situación. El objetivo no es otro que bajar la incidencia acumulada por debajo de 100 (actualmente se encuentra en 186). Para ello, Adrián Barbón, presidente asturiano, anunciaba nuevas normas como la reducción de aforos, la prohibición de la venta de alcohol a partir de las diez de la noche en comercios minoristas y el consumo en barra. Asimismo, advertía de que no descarta el cierre de bares y restaurantes si la situación no mejora.

Precisamente, el presidente de Asturias estará en Hoy por Hoy respondiendo a las preguntas de Àngels Barceló a partir de las 9:00.