Zidane: "No hay excusas, ellos han demostrado más ritmo y más ganas"

El de este sábado no fue un "buen día" para el Real Madrid después de caer por primera vez en su historia como local ante el Cádiz CF. Así lo ha asegurado el entrenador blanco, Zinedine Zidane, en un post-partido en el que desveló que les faltaron "muchas cosas", tantas que no quiso buscar excusas para explicar el mal resultado justo antes de una semana clave con estreno en Champions League más 'clásico'.

"No hay excusas, no hay nada. Hoy nos han faltado muchas cosas. Entramos mal en el partido, sin ritmo. Si no tienes ritmo en un partido de Primera División es complicado", comentó ante el micrófono de Movistar, dando un tirón de orejas a sus hombres después de un revés que pudo ser incluso mayor de haber mejorado la puntería gaditana. "Ellos han demostrado más ritmo y más ganas", amplió 'Zizou', que quiso felicitar al Cádiz por su histórico trabajo.

El técnico avisó que toca "descansar" a contrarreloj para enfrentar en las mejores condiciones al Shakhtar Donetsk, para el que se prevén nuevas rotaciones. "Cuando cambio no es para culpar a dos o tres", advirtió, algo que plasmó este mismo fin de semana tras los compromisos internacionales. "Estamos en el mismo barco y cuando las cosas funcionan estamos todos contentos y, cuando no, estamos todos mal", concluyó.

"Contra estos equipos si empiezas perdiendo es muy difícil"

En la misma línea crítica se pronunció el portero madridista esta tarde, Thibaut Courtois. "Es duro dar una explicación", confesó, antes de afirmar que después de "una primera parte mala" llegó una mejoría insuficiente. "En la segunda hemos estado mejor, pero no hemos encontrado el gol porque el Cádiz es un equipo muy organizado y defienden muy bien. Contra estos equipos si empiezas perdiendo es muy difícil", lamentó tras el pitido final.

Pese a no querer usarlo de "excusa", el belga recordó la merma en la preparación del partido porque "si hay partidos de selección hasta el miércoles es difícil que todo el mundo llegue para entrenar juntos". Alegó Courtois, sin embargo, que "una derrota siempre está bien para despertar" de cara a la cuesta arriba que se avecina. "No hay que darle más importancia", zanjó.

Lozano: "Sabíamos que íbamos a tener alguna"

La cara contraria de la moneda fue un 'Choco' Lozano radiante. Después de marcar el único gol de una victoria para la historia cadista, el delantero aseveró que lo visto este sábado "nos marca una pauta de lo que podemos seguir haciendo".

"Con los pies en la tierra", el hondureño dio las claves del entramado de Álvaro Cervera. "A pesar de que el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo sabíamos que íbamos a tener alguna y luego el equipo defensivamente es muy sólido", reconoció Lozano, que se autodefinió como "un equipo que sabe sufrir": "Eso te da la vida para competir contra grandes rivales", culminó, asumiendo que el coliderato amarillo al término del encuentro apunta a una mera anécdota.