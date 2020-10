Subida de impuestos escondida

El Gobierno ha remitido el plan presupuestario a Bruselas y en él, señala que la recaudación se incrementaría en 6.847 millones de euros en 2021, a los que habrá que sumar otros 2.323 en 2022. Siguiendo este plan, las arcas públicas ingresarán 9000 millones de euros más en los próximos dos años: 2.500 a través de impuestos directos (como el IRPF o el impuesto de Sociedades), 1.700 a través de impuestos indirectos (como el IVA u otros impuestos indirectos que no se detallan) y 1.311 a través de impuestos ambientales, que tampoco se concretan. Los 3.400 millones restantes se fían a la recaudación proveniente de la lucha contra el fraude fiscal, las tasas Tobin o Google ya aprobadas, o el incremento del IVA de las bebidas azucaradas, del 10 al 21%.

El plan remitido por el Ejecutivo a Bruselas no especifica más detalles, pero teniendo en cuenta el acuerdo de la coalición y lo apuntado durante los últimos días por los miembros del Consejo de Ministros, podría suponer una subida del IRPF a las rentas más altas y la supresión de ciertas ayudas que evitan que los impuestos que pagan las empresas se ajuste a lo que teóricamente tienen que pagar. Mientras desde los sindicatos reclaman más concreción sobre esta modificación en los impuestos, desde la patronal consideran que no es el momento.

Según apunta Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de CEOE, en Hora 25 de los Negocios, "vamos a ser el único país de Europa que va a llevar a cabo una subida de impuestos y yo creo que va a ser muy perjudicial para la economía española, y lo que va a hacer es retrasar el crecimiento económico y es el crecimiento económico el que genera mayores ingresos y el que ayuda a reducir el déficit público”, además, considera que “es muy perjudicial lanzar globos sonda sin saber realmente lo que se va a hacer, eso genera muchísima incertidumbre, de cara por ejemplo a las empresas porque no saben a qué atenerse, y a los individuos que no saben la renta disponible que van a tener, porque no saben qué impuestos van a subir"

Josep Puxeu, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (Anfabra), apunta en la misma dirección cuando asegura que la subida impositiva a las bebidas edulcoradas ha sido “una sorpresa muy desagradable” que no esperaban. “Es una noticia que va absolutamente en contra de lo que se está haciendo en los grandes países europeos, donde se está favoreciendo el consumo y ayudar a los sectores que más han sufrido económicamente esta pandemia, en nuestro caso toda la hostelería y los bares, que son un gran consumidor. Nosotros castigamos a los bares: en vez de bajarles el IVA, se lo subimos 11 puntos” defiende Puxeu.

