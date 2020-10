Joe Sacco: "El colonialismo no ha acabado, los efectos continuarán durante generaciones"

Joe Sacco es aclamado por dos mundos que hasta hace muy poco parecían incompatibles: el periodismo y el comic. El autor, nacido en Malta en 1960, convirtió el dibujo en un medio válido para ejercer el periodismo más allá de las viñetas que se publican a diario en las páginas de opinión de los periódicos.

En obras como Palestina, Gorazde o Notas al pie de Gaza, Sacco ha dedicado gran parte de su carrera a documentar la difícil situación de los pueblos oprimidos o desplazados en zonas de conflicto. Ahora presenta en España su nuevo trabajo, Un tributo a la Tierra (Reservoir Books), una obra en la que deja a un lado el reporterismo de guerra para centrarse en el deterioro del planeta y en cómo la extracción de recursos ha acabado con el modo de vida de las comunidades indígenas del norte de Canadá.

Portada de 'Un tributo a la Tierra', de Joe Sacco. / Cadena SER

“Yo quería huir del dibujo de la violencia pero me di cuenta de que no puedes escapar de ella. Hay muchas formas de violencia, y los estragos que provocó la extracción de recursos en la comunidad de los Denes, los indígenas de Canadá, son un ejemplo”, ha explicado Sacco este domingo en ‘A vivir’.

A lo largo de su carrera, el periodista ha viajado desde Bosnia hasta Chechenia, pasando por Palestina o India. Cuenta, sin embargo, que éste ha sido uno de los viajes más lejanos de su vida, pese a ser el más cercano (en kilómetros) a su casa. "Desde el punto de vista mental y emocional me resultó tan complejo como cualquier situación de guerra en la que haya estado", ha reflexionado. “Si un gobierno quiere controlar los recursos primero tiene que controlar a la gente que vive en su territorio. En Canadá no hubo un genocidio físico del pueblo, pero que se les separó de la cultura, de la tradición, se cortó su vínculo con la tierra”, ha contado Sacco.

Página doble de 'Un tributo a la Tierra', de Joe Sacco. / Cadena SER

“El colonialismo no ha acabado, los efectos siguen y continuarán durante generaciones”, descubrió Sacco en su viaje a Canadá. Y explica: “Los Denes solían ser comunidades fuertes, donde todos tenían un papel y una función en la sociedad. El efecto del colonialismo fue romper esa manera de funcionar, y eso se ve en que ahora en las comunidades indígenas hay problemas de abusos domésticos, alcoholismo, violencia”.

Nacido en Malta, Joe Sacco emigró a Australia junto a su familia cuando apenas era un niño. Allí, cuenta, se topó con muchos europeos exiliados tras la Segunda Guerra Mundial. “Así creo que me di cuenta de que el conflicto era una parte de mi vida”, dijo alguna vez. ¿Y por qué este interés por retratar siempre al bando perdedor, a las víctimas? Joe Sacco responde: “No los considero perdedores, sino personas que buscan un camino en un mundo que les reparte muy pocas cartas. Admiro estos pueblos y me interesan porque resisten, no simplemente porque sean víctimas”.