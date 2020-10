Imanol Arias: "Estoy deseando que Cuéntame me libere"

A pesar de que Imanol Arias entra e este Faro bajo el seudónimo de 'Gastrofísico', hay algo en su voz que es irrepetible. Ni detrás de cien sobrenombres podría esconderse. Es un nombre propio de la interpretación de este país. Podría parecer difícil repasar en media hora una carrera como la suya, pero esta conversación a la luz de El Faro con Mara Torres es un verdadero balance de sus muchas vidas: la de aquel niño criado en el País Vasco, la del joven que se buscó la vida en Madrid, la del mayor éxito y la del peor fracaso, la de los 20 años dando vida a Antonio Alcántara en televisión y la del Imanol Arias que ahora se levanta a las cinco de la mañana para meditar y que sus amigos ven demasiado flaco y un poco triste.

Reconoce en los primeros minutos de la entrevista que puede tener "la nostalgia del navegante" y que el mar se lo regula todo. Dos preguntas más tarde ya reconoce que no tiene miedo a la muerte, que se sabe más de esa parte del hilo de la vida. Entre esas primeras reflexiones sobre la vida se entrelazan ya los primeros olores de su infancia: la cecina a veces y la montaña siempre.

Este niño 'Imanolchu', como reconoce que lo llamaron solo cinco personas en su vida, nace en Ermua en 1956. Hoy que hace nueve años exactos del abandono de la lucha armada de ETA, Imanol Arias vuelve a aquel niño y adolescente que vivió los años más duros del conflicto vasco. A la vida posterior de adulto en la que incluso tuvo que ir escoltado un tiempo "por un problemilla que tuve con ellos". Pone en valor Patria desde el principio, celebra la ficción de Aitor Gabilondo porque "consigue que un problema nacionalista tenga una transcendencia universal, se entienda en clave global. A mí 'Patria' me duele, pero me duele bien", explica.

"Me veo identificado en lo que cuenta. Yo pertenecí durante mi adolescencia a esa gente que miraba para el otro lado, no me metía en nada y tampoco discutía en absoluto. En mis reflexiones posteriores he llegado a recordar frases mías como 'que se joda, algo habrá hecho'", ha explicado casi desgarrado. Esa vivencia, que rememora especialmente emocionado en esta conversación con Mara Torres, nos muestra un Imanol hasta hoy desconocido por la mayoría. Recuerda una conversación que tuvo cuando la situación comenzaba a mejorar con el alcalde de Bilbao, Azkuna, en el que lloró mientras él le decía "el día que esta calma sea una constante volveremos a ser una de las tierras más increíbles del mundo".

En el año 1975 Imanol Arias acababa de llegar a Madrid y hacía figuración con un amigo en La Zarzuela. "El dinero era muy justo y nos las apañábamos para ducharnos dos veces a la semana y comer una barra con foie gras que a veces dejábamos un trocito para desayunar", ha explicado. Luego vino su otra vida: la de las más de cinco películas al año, del éxito en cine, televisión y teatro y la del mito de Imanol Arias: el actor con el que todo el mundo quería trabajar.

¿Cuál es el poder de la televisión para ti? Pregunta Mara Torres. La respuesta de Imanol Arias no deja a nadie indiferente. "La tele es mi gran éxito y mi gran fracaso en mi carrera. Llevo veinte años en Cuéntame y eso me ha apartado de otros proyectos artísticos, tengo un vacío artístico de veinte años. Me lo dio todo, el éxito y el dinero, pero también me trajo mucha controversia, no supe gestionar lo que gané y me puede llevar a un conflicto", ha explicado. El conflicto del que habla del juicio de la Audiencia Nacional.

Muchos de los oyentes conocerán al Imanol Arias que es Antonio Alcántara. Tras tantas temporadas de éxito profesional en Cuéntame, nos confiesa en esta entrevista que le gustaría que terminasen de una forma sana, "liberarse pronto", explica. Un papel que prácticamente creó a partir de la figura de su padre, Manuel, al que fue recordando y delimitando en la familia Alcántara desde los inicios de la serie y al que sigue decidiendo el destino en cada secuencia.

Cuando nos visitó Ana Duato nos contó la preciosa historia de dónde provenía el nombre de 'Milano', la cariñosa manera en la que Antonio llamó siempre a su Merche y esta noche Imanol nos lo confirma. "Nunca nadie ha elegido lo que le pasa a Antonio Alcántara que no fuese yo", su vinculación con el personaje era hasta ese nivel.

Ahora reestrena la famosísima obra de 'El Coronel no tiene que le escriba' de Gabriel García Márquez en el Teatro Infanta Isabel emocionado por volver al teatro para "para enseñarles a la gente que la cultura es segura" en un momento en el que "no ve que haya Ministerio de Cultura en este país" ante la ausencia que muchos artistas acusan del apoyo del Gobierno al sector.