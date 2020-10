La pesimista opinión de Álvaro Benito sobre los rumores que sitúan a Mbappé de blanco la próxima temporada

Uno de los temas que marca la actualidad es la noticia que ha conmovido al fútbol francés y con la que abre el diario Le Parisien, que es la negativa de Mbappé a renovar con el PSG un nuevo contrato que lo vincule con los parisinos más temporadas. Una decisión que habría tomado el futbolista campeón del mundo y abriría las puertas de par en par a un posible fichaje con el Real Madrid.

A pesar de todas las señales, o guiños que en multitud de ocasiones se han tirado plantilla blanca y Mbappé, Álvaro Benito prefiere ser mucho más cauto con su fichaje, alegando el potencial económico y deportivo, visto en los últimos años en la capital francesa. Eso sí habría una opción de que recalase en el equipo blanco, así lo explica: "Es buena noticia pero no soy nada optimista, creo sinceramente que no se puede competir a nivel económico. Otra cosa es que sea el sueño de su vida y realmente lo quiera cumplir, pero él es de París, está jugando en su ciudad, a nivel económico va a estar más que bien servido. El año pasado estuvo a punto de ser campeón de Europa, no es que digas que no hay proyecto deportivo. En este caso, yo tengo dudas. Otra cosa es que el chaval sea madridista y sea el sueño de su vida y que diga que quiere probar esta aventura", sentencia Álvaro Benito sobre la vinculación de Mbappé con el Real Madrid de cara a la próxima temporada.

Echa a rodar una Liga de Campeones difícil para los blancos

Comienza una nueva edición de la Champions League en un momento comprometido para Real Madrid y Barcelona, tras sus malas sensaciones cayendo derrotados frente a Cádiz y Getafe, respectivamente. La falta de actitud de unos y de acierto de los otros deja señalados a varios jugadores de cada equipo, que deben resarcirse en las próximas jornadas, si no quieren estar bajo el punto de mira de la afición. Marcelo, Isco, De Jong o Griezmann, así como un Messi más terrenal han sido los que más referencias han tenido después de las derrotas de sus equipos.

Ninguno de los dos afronta un gran reto de extrema dificultad en la primera jornada de la Liga de Campeones, los culés juegan frente al Ferencvaros, mientras que los blancos reciben al siempre combativo Shakhtar. Y es que los de Zidane ya se las tuvieron la temporada pasada.

Álvaro Benito analiza el momento del Real Madrid después de su pinchazo y con los retos que se le viene por delante al conjunto blanco, que de no convencer frente al Shakhtar Donetsk, puede entrar en una vorágine de resultados que puede ir cada día a más. Por el momento, el extécnico blanco y comentarista de El Larguero, analiza el rendimiento defensivo comparado con el de la temporada pasada, así como las diferencias que desde el aspecto táctico está encontrando en esta edición del Real Madrid 2020/21.

Así lo ve Benito: "No se parece al equipo de la temporada pasada que batió registros defensivos históricos. Es un equipo siete metros más largo que el año pasado, que es una barbaridad. Así es muy difícil defender" explica, argumentando también que el equipo de Zidane tan sólo pudo robar dos balones en campo rival, un dato que confirma sus sospechas de que "le está costando recuperar la solidez". Un dato preocupante respecto a todas las estadísticas que hicieron a los merenges campeones de Liga, tras el parón por coronavirus.