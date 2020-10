"Es el ridículo más espantoso que le he visto al Real Madrid en la Copa de Europa"

El Real Madrid cuajó ante el Shakhtar Donestk en el Alfredo Di Stéfano una primera mitad terrible en la que el cuadro de Zinedine Zidane fue de mal a peor. El equipo blanco se marchó al descanso con 0-3 en el marcador y muy malas sensaciones.

En 'Carrusel Deportivo' comentaron lo sucedido y todos estaban de acuerdo: no había precedentes para lo acontecido. No se recuerda una imagen tan pobre del Real Madrid en la Champions League.

Tomás Roncero: "¡No me lo puedo creer! ¿Otro?! Zidane debería pedir perdón porque es el primero que ha provocado esto por el rifirrafe que ha montado con las alineaciones. Le hago totalmente responsable. En el Real Madrid tienen que jugar los once que tienen que jugar. Zidane se ha metido en su cápsula en la que quiere tener contentos a los hombres que le dieron tres Champions, pero en la vida no se puede vivir del recuerdo. Y encima pone a Jovic... ¡si me consta que le dijo a Mayoral que era su delantero! ¿Con qué confianza sale Jovic a jugar? Zidane ha perdido el aura".

Alfredo Relaño: "Dar una cara digna en la segunda parte es lo que espero, pero darle la vuelta al partido... son tres goles. Ni el Madrid tiene fuelle para eso, no lo veo. Zidane no ha valorado el partido, han pensado que esto se ganaba pensando en el Barça. Todos menos Mendy están despistados".

Pedja Mijatovic: "No culparía tanto a Zidane. Cuando tienes un Clásico el sábado lo normal es que hagas alguna variación. Ante el Cádiz se hizo un desgaste físico y también un desgaste mental. Pero no puedes ofrecer un ridículo tan importante como el de hoy. No puedes cambiar a los once jugadores. Supongo que Zidane pensará que se ha equivocado en algunas decisiones. El Real Madrid tiene que hacer una segunda parte digna, no creo que puedan remontar, ojalá me equivoque".

Antonio Romero: "Los 42 minutos más vergonzantes en la competición continental. Es la mayor vergüenza que yo he presenciado es esta".

Dani Garrido: "He visto partidos muy buenos del Real Madrid, partidos reguleros y partidos muy malos, pero la primera media hora que estoy viendo del Madrid hoy, es de las peores que yo recuerdo en la Copa de Europa. Es el ridículo más espantoso que le he visto al Real Madrid en la Copa de Europa".