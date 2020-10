La desternillante historia de Toni Acosta sobre el día en el que conoció a Robert de Niro

El Grupo es un programa donde adquieren mucha importante las anécdotas personales de Sílvia Abril y Toni Acosta, sus dos presentadoras, ya que a menudo son absolutamente desternillantes.

En el programa de esta semana, Toni Acosta contó con su habitual desparpajo, gracia y naturalidad el día en el que sin esperárselo, conoció en persona a uno de los grandes actores de la historia del cine: el gran Robert de Niro.

Toni pudo conocer a toda una estrella como De Niro gracias a Pilar Bardem, compañera suya en el reparto de 5mujeres.com. En esos momentos, Carlos Bardem, hijo de Pilar, estaba rodando una película con De Niro. "Carlos no sabe dónde llevarle así que por qué no le llevamos a tomar copas a Chicote", comentó Pilar a sus compañeros de reparto.

Carmen Machi y Toni Acosta no se lo podían creer. "Carmen Machi y yo revolucionadas, maquillándonos de más. Carmen estaba especialmente graciosa y diciendo muchas tonterías", señaló Acosta durante el relato.

"De repente entran por la puerta Carlos Bardem y Robert de Niro. De Niro habla muy bajito, como hace cine y lleva siempre micrófono él se ha acostumbrado a hablar bajito", señaló la actriz tinerfeña.

"Yo me quedé el vaso en el que bebió mojito. Lo lavé pero yo tengo el vaso del que bebió Robert de Niro", le dijo Toni a su compañera Sílvia Abril.

"Le dijimos, do you speak spanish? y el "well... a little" y cada palabra que él decía nos reíamos muchísimo", contaba Toni con una mezcla de nostalgia y vergüenza propia debido a lo ridículo de la situación.

"Contó hasta diez en castellano y nosotras riéndonos cada vez más y él pensaría 'son todas gilipollas' y se fue enseguida", concluyó de manera divertidísima Toni Acosta esta anécdota en la que conoció a una de las grandes estrellas del cine.