Iturralde González aclara los polémicos penaltis del Clásico: "Lo derriba"

El Clásico tuvo una primera parte de mucho fútbol. En cuestión de los primeros 15 minutos, ambos equipos encontraron la red rival y los ataques fueron constantes y muy divididos. También hubo una acción polémica que dividió a madridistas y culés.

En la última jugada de la primera parte, un saque de esquina a favor del Barça finalizó en un disparo que paró Courtois. No obstante, la polémica vino de un derribo de Clement Lenglet a Sergio Ramos. Munuera Montero, colegiado del encuentro, no lo consideró punible y la jugada continuó.

No obstante, Iturralde González, árbitro de Carrusel Deportivo, fue muy contundente: "Lo derriba, es penalti". "El VAR no considera que es un error claro y manifiesto. Pero Ramos va a buscar una posición de remate, Lenglet va con la pierna detrás y con la rodilla le derriba. Es penalti", explicó.

"Entiendo que no entre el VAR porque no lo considera un error grosero", añadió Antonio Romero. "Precisamente para eso debería estar el VAR, para lo que no se ve en rápido", matizó Tomás Roncero.

Ramos pone el 1-2 de penalti

Una jugada bastante similar supuso el 1-2. Un agarrón de Lenglet a Sergio Ramos en el área pequeña provocó que el VAR avisase a Munuera Montero para que revisase la jugada. Tras un par de visionados, el árbitro lo consideró penalti.

Iturralde González explicó que esta jugada era "interpretable". "Hay un agarrón. Si el VAR le llama es porque considera que es persistente y por tanto penalti", explicó. Además, hizo hincapié en que había que tener en cuenta la nueva concepción de "sujetar".

Respecto a estas acciones, el reglamento define "sujetar" como "una infracción cometida únicamente si el contacto de un jugador con el cuerpo o uniforme del adversario dificulta el movimiento de este". El capitán del Real Madrid no falló la pena máxima y adelantó a los blancos en la segunda parte.