La derrota en el Clásico de este sábado ha encendido los ánimos en Can Barça tras el polémico penalti que rompió el 1-1 entrada la segunda mitad. Guillermo Amor, director de relaciones institucionales del FC Barcelona, se erigió como la viva imagen del descontento al término de un choque condicionado, según él, por "un error que decide partidos y decide campeonatos".

"Los jugadores, cuando no están bien o no tienen una buena actuación, es posible que salgan del equipo y que no jueguen el próximo partido", comenzó en su explicación, antes de golpear por primera vez a los responsables arbitrales de la jornada en su comparecencia. "Tanto con los árbitros como con los del VAR, según en qué momentos, también se deberían tomar, aunque no sé si las toman o no porque no estoy al día en estas decisiones", dejó caer, señalando de manera indirecta al equipo que lideró Juan Martínez Munuera al silbato.

"Nos estamos jugando muchísimo", continuó Amor, que dio su visión de la jugada de Lenglet sobre Ramos sancionada con pena máxima. "Normalmente no se suele pitar. El agarrón tampoco es mucho. Sí es cierto que hay un pequeño agarrón pero Sergio Ramos es un jugador fuerte y es difícil tirarlo con ese agarrón. El balón parece que no iba en esa dirección o no llegaba", amplió, dolido por una decisión reclamada por José Manuel Sánchez Martínez como responsable de la sala VOR.

Dando un paso más en sus argumentos, Guillermo Amor sacó a la palestra el antecedente del que también se quejó el Real Betis. "O se pitan todas o ninguna. O se revisan todas o ninguna. O se utiliza el mismo criterio o no sirve de nada. El otro día hubo una acción similar en el partido del Betis mucho más clara y no se pitó", apuntó, en caliente desde el Camp Nou. A modo de cierre, destacó que el simple cambio de criterio en estas acciones "implica ganar, perder, tener 0, 1 o 3 puntos".