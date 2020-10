Salió en un programa infantil y 20 años después le siguen reconociendo: la increíble anécdota del 'Nadie'

En el programa de esta semana del Nadie Sabe Nada, dentro de la sección de las vivécdotas, llegó una historia protagonizada por un oyente del programa llamado Diego, que desde Cádiz hacía cómplices a Andreu Buenafuente y Berto Romero de algo que le lleva persiguiendo nada más y nada menos que dos décadas.

"Cuando yo era pequeño estuve saliendo durante algunos años en la tele, en un programa que presentaba Bertín Osborne y se llamaba 'Esos locos bajitos'", comenzó a relatar el oyente gaditano.

"Actualmente, casi 20 años después de todo esto, hay amigos míos que me paran por la calle y me reconocen", comentaba ante la emoción de Andreu y Berto, que recordaban perfectamente el programa que presentaba Osborno en Antena 3 a finales de los años 90.

"Anoche estaba haciendo zapping y en un programa de TOPs de la televisión apareciste tú con 7-8 años", comentaba Diego sobre lo que le solían decir sus amigos y conocidos cuando se encontraban con él por la calle, algo que le resulta ya algo cansado.

"Y yo siempre me lo tomo con risa, así de broma pero no me sale natural, no sé cómo tomármelo. Me gustaría que me aconsejarais, cómo debería reaccionar yo, para no quede ni como sobrado ni como me ha molestado", se sinceró Diego ante Andreu y Berto.

Evidentemente, Berto y Andreu sacaron todo su armario cómico para ayudar a Diego y le recomendaron una especie de huida hacia delante en el que se inventase desde un personaje hasta vivencias, como que Bertín Osborne le había regalado en aquella época un hurón.