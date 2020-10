Ronald Koeman se mantiene firme pese a la posible sanción: "No me arrepiento nada de mis declaraciones"

La actuación arbitral de Martínez Munuera, su equipo y Sánchez Martínez en el VAR sigue dando que hablar tras la jugada que supuso el 1-2 del Real Madrid en el Camp Nou en el Clásico del pasado sábado.

En el Fútbol Club Barcelona siguen manteniendo su postura de que no entendieron la decisión de pitar penalti sobre Sergio Ramos y tal y como adelantó la Cadena SER, al Barcelona le consta que el linier de Martínez Munuera le advirtió de que, a su juicio, había falta de Ramos en la acción de la que hablamos.

Cabe destacar que una de las personas más criticas con la actuación arbitral fue el entrenador del conjunto catalán, Ronald Koeman. El holandés criticó duramente al videoarbitraje de la liga española, el cual considera que no está siendo justo con el Barcelona en este inicio de temporada.

"¿Por qué solo hay VAR para el Barcelona? Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido", fueron las declaraciones del técnico tulipán al termino del mismo.

Este martes en la previa del duelo ante la Juve y pese a la posibilidad de ser sancionado, Koeman estuvo lejos de retractarse de sus declaraciones. "No me arrepiento nada de mis declaraciones", aseguró, tras ser avisado de que Competición podría sancionarle por sus quejas del VAR. "Dije lo que dije y no quiero hablar más de ese tema. Más importante es el partido de mañana", comentó de cara al duelo ante la Juventus.

La duda de Cristiano Ronaldo

"Siempre queremos a los mejores en el campo. Ronaldo es un gran jugador, no sé si por el tema del coronavirus está en condiciones de jugar. No es mi problema ni decisión pero ojalá que esté, por su fama, calidad, y por ser un gran jugador. Si está, es una razón más para estar preparados", comentó sobre CR7, duda por haber sufrido coronavirus y que está a la espera de obtener un resultado negativo.