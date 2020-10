Bartomeu asegura que dimite porque la Generalitat se ha comportado de un modo "irresponsable"

Josep María Bartomeu ha comparecido en rueda de prensa para ofrecer sus explicaciones tras conocerse que tanto él como su Junta Directiva dimitían de sus respectivos cargos en el Fútbol Club Barcelona.

"Comparezco para comunicar mi dimisión y la del resto de la Junta Directiva. Es una decisión meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros que me han acompañado durante estos años con fidelidad y compromiso y que han hecho tantas renuncias siempre pensando en el bien del Barcelona".

Acto seguido, Bartomeu ha explicado que la Generalitat daba el visto bueno a la celebración del voto de censura y negar lo que pedía el club catalán de dar dos semanas de margen para preparar la votación de la mejor manera posible, ya que Bartomeu y su Junta Directiva consideran que la votación debía ser descentralizada tanto en Cataluña como en todo el país y que necesitaban tiempo para que se pudiera celebrar en las mejores condiciones sanitarias posibles.

Bartomeu ha afirmado que la Generalitat se ha comportado de un modo "irresponsable" y que por tanto no pueden celebrar el voto de censura en dichas circunstancias, las cuales pondrían en peligro la seguridad sanitaria de las personas. "Han decidido lavarse las manos en una situación que consideraban incómoda sin importar en las consecuencias. Tengo que decir que estas decisiones me parecen irresponsables. Es un calificativo fuerte, pero no veo otro mejor a lo que pienso".

Ha confirmado también que dejan el club en manos de la Comisión Gestora y que no hay garantía de celebrar las elecciones en un corto plazo de tiempo.

"¿Por qué no dimitimos antes? Esta pregunta me la ha hecho mucha gente. Creo que era muy fácil dimitir tras la eliminación de la Champions, pero tras esa dolorosa derrota había que tomar decisiones inaplazables. No podíamos dejar el club en mando de una gestora con competencias limitadas", explicó Bartomeu en dicha comparecencia.

Además, se ha marchado también alegando que se ha sentido atacado. "Se nos ha faltado al respeto. Se me ha insultado y amenazado a mí, a mi familia y también a todos mis compañeros de la junta directiva".

Bartomeu ha sorprendido también en sus últimos minutos de la comparecencia. "Nos vemos en la obligación de dimitir. Lo tenemos que hacer sin haber completado medidas económicas en curso para seguir garantizando el crecimiento de los ingresos del club. Espero que en los próximos días se pueda cerrar la implementación de una medida, la de la adecuación salarial de una parte de la plantilla y de nuestros trabajadores. Es una medida que si no se aplica puede tener consecuencias muy graves para el club. Ojalá la gestora pueda cerrar el acuerdo por el bien de todas las partes".

Y por último, ha hablado de la futura Superliga Europea. "La junta directiva ayer aprobó la aceptación de los requerimientos para participar en una futura Superliga Europea de clubes de fútbol. Es un proyecto impulsado por los grandes clubes de fútbol de europa. Un detalle de estos requerimientos estará a disposición de la próxima Junta y la decisión de la participación en esta Superliga deberá ser ratificada en la próxima Asamblea de Compromisarios. La Superliga Europea del club garantizará la sostenibilidad económica del club y que siga siendo de los socios".