Dimite el presidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, ha presentado su dimisión junto a su equipo directivo antes de que el voto de censura saliese adelante tras la reunión extraordinaria mantenida esta tarde. El club hará oficial la decisión en unos minutos.

La argumentación del club es que no quieren poner en riesgo la salud de los socios y montar un voto de censura en estas circunstancias, según informó Sique Rodríguez.

Las elecciones: el 9-10 de enero

Ahora, la Comisión Gestora se hará cargo del club y tiene tres meses para convocar elecciones. La fecha que se plantean para las próximas elecciones sería el 9-10 de enero, según informó Sique Rodríguez en Carrusel Deportivo.

La Comisión no quiere dirigir el club en el mercado de fichajes de invierno. Desde la Comisión quieren que el nuevo presidente se haga cargo para que tome las decisiones oportunas sobre los fichajes.

El presidente convocó la reunión una vez conocida la postura de la Generalitat de Cataluña, que no considera que existan "impedimentos jurídicos ni sanitarios" para celebrar el voto de censura.

La moción de censura contra Bartomeu logró las 16.521 firmas necesarias el pasado 7 de octubre. Para que el referéndum contra Bartomeu se pudiese llevar a cabo, este debía contar con el 66,6% de votos a favor y que participen un 10% de los socios.

La dimisión del presidente llega en un momento de tensión entre los jugadores y la directiva del club. Gerard Piqué, central del Barça, fue contundente sobre su relación con el presidente tras renovar su contrato con el club.

"¿Mi relación con el presidente Bartomeu? No quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces... El tema de las redes sociales.... Le pedí explicaciones (a Bartomeu) y lo que me dijo es "Gerard, yo no lo sabía". Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club", explicó en referencia al Barçagate destapado por la Cadena SER.