Iglesias, sobre si Cs apoyará los Presupuestos: "Si se hacen de izquierdas, bienvenidos, pero no soy ingenuo"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' de Pepa Bueno para hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado y el anteproyecto que ha presentado junto al presidente Pedro Sánchez este martes. Para aprobar los PGE en el Congreso de los Diputados el Gobierno de coalición necesita muchos apoyos pero Iglesias ha señalado que "no hay que excluir a nadie pero hay que ser realistas".

Ante la pregunta de Pepa Bueno de si es partidario de contar solo con el apoyo de los grupos de la investidura o sumar a Ciudadanos, Pablo Iglesias ha contestado que "si Arrimadas se hace de izquierdas, bienvenida, yo lo celebraré y será una buena noticia, pero llevo ya un tiempo en política y no soy ingenuo". "No hay que excluir a nadie pero hay que ser realistas. ¿Es posible que unos Presupuestos claramente de izquierdas con los elementos que tiene en fiscalidad en inversión pública, con los añadidos que lleva de la regulación de los alquileres y la regulación del ingreso mínimo vital los puede apoyar ciudadanos? Si Arrimadas se hace de izquierdas bienvenida, yo lo celebraré y será una buena noticia, pero llevo ya un tiempo en política y no soy ingenuo", ha explicado.

Iglesias ha señalado que "lo normal, lo lógico, es que estos Presupuestos los podamos sacar con fuerzas políticas de la izquierda". Sin embargo también ha señalado que podrían contar con el apoyo de "fuerzas políticas que tienen una tradición moderada pero que están, por suerte, muy lejos del bloque de Colón y del bloque de gobernabilidad que gobierna con la ultraderecha en Madrid, Murcia, Andalucía y en el Ayuntamiento de Madrid". El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 también ha asegurado que "no va a ser fácil": "Vamos a tener que trabajar mucho pero creo que lo único que ha demostrado estabilidad, que es lo que necesita España, es la mayoría de la investidura que yo espero que podamos reforzar". "No soy muy optimista respecto a la posibilidad de que formaciones políticas que gobiernan con la ultraderecha puedan apoyar unos presupuestos como estos, pero si cambian, si ciudadanos se hace de izquierdas, bienvenidos", ha reiterado.

El Gobierno ha aprobado este martes una subida de impuestos en su anteproyecto de los Presupuestos. Iglesias ha anunciado una subida de impuestos en el IRPF, Sociedades y Patrimonio, "medidas de justicia fiscal" que buscan garantizar que "los que más tienen aporten más". Habrá un aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, así como un 1% el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros, limitará las deducciones en el Impuesto de Sociedades, fijará una tributación mínima del 15% para 'socimis' y reducirá desgravaciones de planes de pensiones privados. Así lo han detallado Sánchez e Iglesias, durante un acto de presentación en la Moncloa, después de que los socios de la coalición alcanzasen un acuerdo de última hora este lunes en lo relativo al Ingreso Mínimo Vital y la regulación del precio de los alquileres, los dos principales escollos de la negociación.