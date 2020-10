Son ya cinco las comunidades sometidas a cierres perimetrales para intentar frenar el avance de la pandemia. A esto sumamos el toque de queda, el control de aforos y horarios comerciales, el cierre de bares y restaurantes, la limitación en las reuniones, etc. Medidas que van tomando las comunidades sin que, hasta ahora, estén dando un resultado positivo. El dato de contagios hecho público ayer, tras el fin de semana, es tremendo, más de cincuenta mil contagios, cifra récord, un 37 por ciento más que el fin de semana anterior, y la amenaza de colapso, de nuevo, de UCI y hospitales.

En medio de este panorama arrancan las negociaciones para el estado de alarma propuesto por el Gobierno, con una duración de seis meses, hasta el mes de mayo. Una herramienta indispensable que establece el marco jurídico para todas estas medidas que pueden ir modulando y ejecutando las comunidades.

Bueno, pues ahora nos hemos enredado, no en este marco jurídico, no en las medidas ni siquiera en esta medida en si, que el PP ya no considera autoritaria, sino que nos hemos enredado en la duración. Lo que debería ser una cuestión colateral, el propio Consejo de Estado no se pronuncia sobre ella porque considera que es una mera estimación del Gobierno en base a las circunstancias actuales, se convierte en motivo de enfrentamiento.

¿Y mientras tanto? Pues mientras tanto nadie pregunta ni se pregunta por los médicos, en huelga hoy, por cierto, ni por el refuerzo de la atención primaria, ni por cómo debe ser la sanidad en este país, una vez diagnosticado que tiene serias deficiencias.

Estamos enredados en el debate político y no en el verdaderamente importante. Que Díaz Ayuso diga que los médicos para su hospital propagandístico los sacarán de otros centros o de no sabe dónde, no es incompetencia, ni siquiera es una frivolidad, es la demostración de que algunos gestores públicos no están a lo que deberían estar, están completamente desenfocados.