Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer: "No me afecta mucho la petición de la Fiscalía"

La Fiscalía ha anunciado que pide una condena de seis meses de cárcel para Ángel Hernández, el hombre que en 2019 ayudó a morir a su mujer María José Carrasco, enferma de Esclerosis Múltiple a petición de ella misma. El Ministerio Público le atribuye un delito de cooperación al suicidio aunque anuncia también que no se opondrá a que sea indultado por el Gobierno en caso de ser finalmente condenado. Hernández ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Sobre la decisión de la Fiscalía de mantener la condena

Estoy bien. La verdad es que esta noticia no me afecta mucho. Yo lo que me interesa es que se apruebe la ley de la Eutanasia.

Sí, tengo que agradecer la interpretación que ha hecho la Fiscalía de la ley sobre mi causa, reconozco que ha tenido cierta sensibilidad y empatía hacia la situación que tuvimos María José y yo. Espero que algún día el legislativo saque del Código Penal esa interpretación del artículo 143 para una situación como la mía. Que no tendría que ser punitiva, como no lo es el suicidio.

Sobre el intento de PP y Vox de frenar la ley de la Eutanasia

No tiene nada que ver una cosa con la otra. Las dos cosas pueden estar regularizadas. Incluso María José tuvo que tener cuidados paliativos. Llegó un momento en que ya no servían para nada y entonces fue cuando decidimos que ese era el momento. El día 3 de abril de 2019.

La pandemia es terrible por la gente que está falleciendo. Y luego todo el proceso de confinamiento y la cuestión económica. A mí no me afecta mucho porque yo ya llevaba 15 años confinado con mi mujer María José. Yo lo que hacía era salir comprar y volver.