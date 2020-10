Vendrell, detenido por amañar ayudas para el Procés, obtuvo presuntamente beneficio económico de la COVID-19

La orden de detención de Xavier Vendrell, exmilitante de Terra Lliure, acusado de amañar ayudas y contratos públicos para financiar la estancia de Puigdemont en Bélgica y el Procés subraya la red de influencias con las que contaba Vendrell en la actualidad.

Según el auto de entrada y registro elaborado con las diligencias de la Guardia Civil "Xavier Vendrell participó en la gestión de los centros que se abrieron para ingresar a personas procedentes de residencias afectadas por la enfermedad COVID-19. A cambio percibió 5.000 euros", según aparece en el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Mayor rédito económico

Además, continua el auto, "intentó obtener un mayor rédito económico a través de asociarse con Sergio Brenner, David Anidjar y David Madí para proveer de test rápidos a la administración catalana sin que se haya podido determinar si tales intenciones fructificaron".

Según se recoge en diligencias Vendrell le llegó a decir a Pere Aragonès, actual presidente en funciones de la Generalitat: "No hemos salido con ventaja y aquí el independentismo necesita salir con ventaja de la crisis, porque si no, no podemos marcar paquete. No se le puede hacer creer a la gente que con la independencia estaremos mejor, no me vale decir porque no tengo todas las competencias".

Beneficiarse de sus relaciones

Otro de los negocios en los que se ha sabido que Vendrell pretende beneficiarse de sus relaciones con políticos de ERC, siempre según la investigación de la Guardia Civil, es el de los laboratorios de biomecánica.

Así, "Lidia Domingo Ferrer Subdirectora General de Evaluaciones Médicas, dependiente del Departament de Salut dirigido por Alba VERGÉS i BOSCH, le advierte de que tengan cuidado con los tiempos de entrega (de realización de pruebas) que se han establecido, porque por eso han ganado. A la vista de la demanda presentada por Invalcor concurso ganado por Vendrell con el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), este no duda en afirmar que hablará con el Departamento, se infiere que para lograr un trato de favor y tanto es así que el 02.10.2020 se reunió con Alba Vergés en un encuentro que duró más de tres horas y del que le dijo a su esposa que había ido muy bien", asegura la Guardia Civil.

"Con la ayuda de Illa"

Y todo esto, según decía, con la ayuda del ministro de Sanidad, Salvador Illa, aunque, según fuentes de la investigación, no se da verosimilitud a esta afirmación. "Nos ha costado mucho tiempo llegar (refiriéndose al gobierno central) y llega la hora de recoger".

Los detenidos en la operación de la Guardia Civil reaccionaron mal a la decisión de eliminar a los permisos a los presos del Procés. Xabier Vendrell tras la anulación de los permisos penitenciarios a los políticos condenados afirmó: "Es el momento de dar hostias al PSOE y a Podemos que son unos hijos de puta. Apuntar los cañones sobre la cabeza de estos mamones, que dispare todo Dios que son unos hijos de puta si no les dan la amnistía".