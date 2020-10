García Page sobre el giro inesperado de Ayuso: "Salimos convencidos de que había un planteamiento acordado"

Alfonso Fernández Mañueco, Isabel Díaz Ayuso y Emiliano García Page llegaban este miércoles, a priori, a un acuerdo para confinar perimetralmente Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha respectivamente. Pero, durante la rueda de prensa en la que cada presidente autonómico explicó las medidas, la presidenta madrileña se desmarcó y reclamó cierres por días.

"Yo en la reunión la entendí, en la rueda de prensa no tanto", explica el presidente castellano-manchego García Page, quien asegura que "con literalidad", Díaz Ayuso no detalló que tenía la intención de escribir una carta a Pedro Sánchez.

Además, García-Page señala que tanto Mañueco como él "salieron absolutamente convencidos de que había un planteamiento acordado de fondo" y recuerda que en Madrid se están haciendo confinamientos semanales en los distintos distritos.

Por último, el presidente castellano-manchego incide en que la ley no permite regular por días y califica de "kafkiano" no solo que haya decisiones distintas, sino también versiones sobre "algo que ha quedado muy claro". "Yo quiero huir por completo de las discusiones artificiales que están muy bien de la M-30 para dentro, pero que no arreglan los problemas", zanja.