Díaz Ayuso se resiste a decretar el confinamiento perimetral hasta el 9-N que sí aplican las dos Castillas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se resiste a decretar un confinamiento perimetral de 15 días, en contra de lo que sí han ordenado los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a los que ha comparecido desde Ávila.

Los presidentes de las dos Castillas sí han anunciado un confinamiento perimetral de sus comunidades hasta el 9 de noviembre. Pero Ayuso ha destacado que, aunque en el puente de Todos los Santos suelen registrarse 6 millones de desplazamientos, ningún estudio demuestra que un confinamiento perimetral sirva para reducir los contagios, por lo que ha asegurado que va a buscar "una solución intermedia" pidiéndole al Gobierno que autorice un cierre "por días".

La presidenta madrileña ha reconocido que Madrid ha sido "una de las regiones más afectadas del mundo" por el coronavirus, pero también ha destacado que ha sido afectada por "el egoísmo y la madrileñofobia". Ayuso ha denunciado que su comunidad ha sido la única afectada por un "estado de alarma a la carta" y ha reivindicado que los datos de la pandemia en Madrid demuestran que la situación está mejorando, presumiendo de las medidas que ordenó.

"Sabemos que nuestros técnicos sanitarios lo están haciendo bien. Pero también nuestras empresas, nuestra hostelería... Yo creo en las medidas quirúrgicas. Por eso hay que ir al detalle, a las personas que están contagiando", ha dicho Ayuso.

"Autoconfinamiento inteligente"

"Queremos apostar por proteger la vida y la salud de las personas", ha dicho Fernández Mañueco —antes de que Ayuso tomara la palabra—, quien ha añadido que en Castilla y León están en "riesgo extremo", por lo que ha pedido además a los ciudadanos que apliquen un "autoconfinamiento inteligente".

El presidente castellanomanchego también ha reivindicado la necesidad de que las CCAA se coordinen entre ellas y con el Estado, justificando la necesidad del confinamiento perimetral. "Vamos a tomar esa decisión, con alguna diferencia en relación con los horarios", ha dicho.

Los antecedentes de la reunión

El Gobierno decretó el estado de alarma en toda España el pasado domingo, pero dio cierta flexibilidad a las comunidades autónomas en dos aspectos: que fueran ellas las que decidieran si cerraban sus fronteras y si ampliaban o reducían el horario del toque de queda nocturno en una hora. La mayoría de presidentes autonómicos han decidido ya qué tipo de restricciones aplican en sus regiones pero la Comunidad de Madrid se resistía a aclarar si imponía nuevas limitaciones o mantenía simplemente los confinamientos perimetrales en 32 zonas básicas de salud.

Durante este tiempo, Castilla-La Mancha y Castilla y León han presionado a Madrid para un cierre perimetral coordinado. Las dos comunidades limítrofes llevan semanas pidiendo que Ayuso endurezca sus restricciones, y más ahora que vienen dos puentes festivos, el de Todos los Santos y el de la Almudena.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, volvía a dejar clara su posición este miércoles por la mañana: "He trasladado al Consejo mi propuesta de cerrar perimetralmente la comunidad en los próximos dos puentes para proteger a los madrileños y al resto de españoles", ha dicho, sin aclarar si la presidenta coincide con él y asegurando que, en cualquier caso, ella es quien tiene la última palabra. "Tengo el deber moral de decir lo que pienso y lo que creo que es mejor para la Comunidad de Madrid. No voy a dejar de hacerlo porque somos socios de gobierno, no súbditos de nadie", aclaraba.