Un año y 27 días después, Eden Hazard vuelve a saborear lo que es macar un gol. El belga se ha estrenado en Liga esta temporada 2020-21 con un resultado óptimo en su regreso al terreno de juego. Desde el mes de agosto, cuando el Real Madrid se enfrentó en Champions al Manchester City en octavos de final, el delantero blanco no era titular.

El técnico francés apostó por él en el encuentro ante el Huesca, y acertó. Hazard anotó el primer tanto del 4 -1 con el que los del Real Madrid ganaron al equipo de Michel en el Estadio Alfredo Di Stefano. Volvió a formar parte del once inicial con un golazo en el minuto 40, poco antes de terminar el primer tiempo, 392 días después. La última vez que el belga marcó un gol fue el 5 de octubre de la temporada pasada ante el Granada en el Estadio Santiago Bernabéu, partido que terminó con un 4 – 2 a favor de los blancos. Desde entonces, de los 23 partidos disputados por el belga, tan solo un gol anotado. Poco más de veinte han sido las oportunidades que ha tenido para jugar debido a las lesiones que ha encadenado esta última temporada.

Hazard recibió de Luka Modric en zona de tres cuartos, se giró frente al rival y con un fuerte disparo con la zurda, el belga anotó el primer tanto del partido pegadísimo al palo derecho de la portería en la que Andrés Fernández no pudo cazar la pelota. Una alegría para el conjunto de Zidane que apenas se notó en el rostro del delantero. Quizá el recuerdo de que ya hacía más de un año que no marcaba le removió el hecho de que su carrera futbolística no estaba pasando por el mejor momento.

Con unas gradas sin público, el equipo blanco felicitó a Hazard tras su gol después de unos meses muy complicados. Fue el pasado 26 de noviembre cuando, por culpa de una fuerte entrada de Thomas Meunier, jugador del PSG, le provocó una lesión que le afectó al tobillo derecho, zona delicada para Hazard, puesto que ya en el verano de 2017 le intervinieron por ese mismo problema. La vuelta al terreno de juego este atípico año 2020 llegó en el enfrentamiento ante el Borussia Mönchengladbach en Champions el sábado 24 de octubre, en el que solamente pudo disputar los últimos 20 minutos de partido (2 – 2).

La falta de gol en el Real Madrid es una carga que los blancos llevaban arrastrando en este inicio de temporada 2020-21, que muy probablemente haya quedado sentenciada con el partido disputado ante el Huesca en Valdebebas. La combinación del tridente Benzema – Asensio – Hazard ha sido un acierto total por parte del técnico francés. No dieron tregua al guardameta Andrés Fernández, quien bajo palos poco pudo hacer ante la potencia con la que los de Zidane disparaban en dirección a la portería.