La increíble petición de Zidane a Florentino a su llegada al Madrid que pudo cambiar su historia en el club

Cuando Zinedine Zidane aterrizó en el Real Madrid allá por el verano de 2001 se vio inmerso en un capítulo con similitudes al desencuentro que han rpotagonizado esta semana Karim Benzema y Vinicius Júnior. El mensaje que captaron las cámaras en Alemania fue el de no pasársela a Vini y, dieciniueve años atrás, fue Zizou quien se vio menospreciado en un equipo de galácticos. Por aquel entonces, como ha rescatado Manuel Jabois en El Larguero, fue Florentino Pérez el mediador en el conflicto.

"Zinedine Zidane llega al Real Madrid y a los pocos meses sube al despacho de Florentino Pérez a decir que se quiere ir porque no se la pasan", relató, sacando a la luz nombres como el de otro madridista de la época como Luis Figo. Tras repasar las grabaciones de los encuentros, el presidente reclamó a Figo: "No se la estáis pasando a Zidane", dijo, según Jabois. Después de mostrarle al portugués estos vídeos, le instó a asociarse con el '5' y formar un vínculo extradeportivo.

"Al partido siguiente en el Bernabéu, sacan de centro, Figo va corriendo con el balón, se la deja a Zidane en los pies y se gira al palco diciendo, ¿así?", remató el periodista, a pesar de diferenciar que "en el caso de Zidane era por un caso de egos, en el caso de Vinicius es que no te estás enterando de lo que están haciendo los demás compañeros".

Respecto a la polémica pillada a Benzema, Manuel Jabois sostuvo que "si pierdes tres balones, lo normal es que no te la vuelvan a dar", aunque admite que las formas del delantero no fueron las idóneas.

"Me ha parecido un comentario súper canchero. Es puro fútbol. Ha sido de una torpeza infinita, ha sido de mal gusto decirlo delante de él. Bonito no es, pero por supuesto que es normal", comentó a Yago de Vega, restando hierro a la polémica surgida.

"Benzema es uno de los que más está ayudando a Vinicius"

Para Jabois, "Vinicius está haciendo una pretemporada mental en el Real Madrid especialmente dura". Sin embargo, aplaude que su trabajo en los entrenos se está viendo recompensado por Zidane con la entrada en los 'onces'. Y, es más, recogió que "Benzema es una de las personas que más le está ayudando en el vestuario paradójicamente". "¿Qué pasa? Que este partido no te estás enterando de nada y explota con un compañero y le cuenta esto. No significa que lo tenga cruzado", zanjó.

Todo este revuelo nació en el empate 'in extremis' del Madrid en el campo del Borussia Mönchengladbach. "Me asusté mucho", reconoció Jabois después de ver que el empate no se dio hasta el tiempo añadido. "Estos fallos en la liga se pueden reparar, pero la Champions no perdona y me dolía porque en esta ocasión sí estábamos jugando bien", afirmó acerca de un día en el que destacó el regreso de Eden Hazard con buena imagen, pero con los pies en el suelo: "No va a ser el jugador franquicia, pero es un jugadorazo".