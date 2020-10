"En el vestuario se pensaba que Benzema jugaba más que Higuaín por la protección presidencial y de Cristiano"

Tras la 'cazada' a Benzema con Mendy en el túnel de vestuarios que destaparon los medios franceses hablando de Vinicius ha llegado la reacción del delantero en redes sociales, que no ha dejado indiferente. "Mientras los perros ladran, el nueve pasa", publicó el ariete en su cuenta de Instagram, algo que para el Sanedrín ni mucho menos zanja el revuelo surgido.

El día después del origen de la polémica, Karim Benzema ha desechado la posibilidad de disculparse públicamente con su compañero. Su reencuentro, en Valdebebas, se ha reducido a una breve conversación para explicar lo sucedido. No es la primera vez que las cámaras captan las decepciones del galo con el brasileño, aunque El Larguero pone sobre la palestra qué hubiera pasado si el propio Benzema hubiera recibido ese trato a los 20 años que ahora ostenta Vinicius Júnior.

Antonio Romero adelanta la posición del cuerpo técnico al respecto: "Me reafirmo en que Zidane no va a hacer nada", expuso, dolido por el comentario del delantero. "Me parece lamentable todo lo que ha hecho Benzema no solo por la rajada, que también, sino a partir de la rajada. Tenía que haber pedido públicamente perdón o haberlo desmentido, que como no podía se inventó un término medio y quedó peor", amplió, además de añadir que "el rendimiento de Vinicius esta temporada no está del todo alejado al de Karim Benzema".

Destaca también el efecto que tuvo la charla con Mendy. "La realidad durante la segunda parte, desde la conversación, es que Benzema le da cero balones a Vinicius", resaltó, haciendo un llamamiento a Zinedine Zidane: "Ahí tiene que meter mano el entrenador".

Su decepción queda plasmada cuando recuerda los inicios del francés de blanco. "En el vestuario había compañeros que pensaban que Benzema jugaba más que Higuaín por la protección presidencial y de Cristiano y nadie le dijo nada ni dejó de pasarle un balón", aseguró, llegando a cuestionar su posición en la actualidad si no fuera por ello: "Benzema sin el paraguas del presidente cuando llegó a lo mejor no sería capitán del Real Madrid ahora".

Julio Pulido deja las preguntas para el próximo encuentro del Real Madrid: "¿Jugará el próximo partido Vinicius? ¿Le pasará el balón Benzema? ¿Seguirá haciendo caso Mendy a Benzema? ¿Esto afectará anímicamente y en el juego a Vinicius? Si tuviera que apostar, diría que de inicio le va a afectar y todo esto lo ha propiciado un comportamiento de Benzema". En sus críticas, destacó que el '9' "no tiene categoría de líder" y además alegó que los precedentes no son excusa: "Que lo hayan hecho otros no quiere decir que esto esté bien".

El papel de Zinedine Zidane

Jesús Gallego también sostiene que "a Benzema se le está quedando un poco grande ser líder". "Quiere decir que en el vestuario tienes que ser un ejemplo para los demás y tienes que saber a quién darle un palo y a quién un consejo. Eso no es fácil y ahí Benzema ha fallado", aseveró, hablando de la "cara avinagrada" que se le pone al francés cuando se le menciona a Vinicius.

La solución al problema, para él, pasa por la gestión de Zidane. "Tienes a un chaval de 20 años en el equipo y el chaval necesita cariño. A Vinicius hay que explicarle que, a pesar de lo que ha visto todo el mundo, es un tío querido. Hacer nada seria de ser muy mediocre", cerró, con contundencia.

Para Sique Rodríguez, "si esto le va a afectar anímicamente a Vinicius, no tiene nivel para el Real Madrid". En sus palabras se mostró comprensivo con Benzema, quien cree que "está frustrado porque se siente solo" y va más alla: "El problema es que Vinicius descoloca a los rivales, pero también a los compañeros", apuntó, además de rescatar otros momentos en los que sí se ha visto al galo dialogar directamente con el carioca.

"Yo he visto a Benzema quejándose a la cara con Vinicius", continuó, poniendo el factor de que lo sacado "es una conversación semiprivada". "Para mí es más grave lo de Instagram que lo otro, porque eso sí lo hace público a conciencia", achacó.

Miguel Martín Talavera sí incide en la gravedad de las formas en que se hicieron los comentarios entre franceses. "Lo hace Benzema, que las ha pasado canutas, que ha tenido que sufrirlas de todos los colores. Es él quien ha tenido cero empatía y quien ha matado a Vinicius de esa manera tan misericorde", afirmó, desentrañando los puntos clave del conflicto. "Utilizas otro idioma que no te entiende, con el tipo que esta ahí delante. La puesta en escena es gravísima porque lo tienes a tres metros y no tienes la hombría para decírselo", finalizó en una charla con el foco en la delantera del Madrid..