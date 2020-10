"Un jugador no puede ver a su entrenador así": críticas a Koeman por su actitud en los minutos finales

Dos puntos de doce posibles. Son las preocupantes cifras que ha cosechado el FC Barcelona en las últimas cuatro jornadas de Liga. Los azulgranas no fueron capaces de remontar en superioridad numérica al Alavés, que se adelantó en el marcador por medio de Luis Rioja tras un error de bulto de Neto. Nuestros expertos analizaron el tropiezo del conjunto entrenado por Ronald Koeman, que fue criticado por su apatía durante los minutos finales.

Lluis Flaquer: “Queda mucha Liga, pero es un equipo en construcción y esta mochila ya es muy grande. El Atlético tiene la idea de que puede ser su Liga por cómo están Barça y Madrid. El conjunto azulgrana ha merecido ganar. Messi está frustrado por no estar en su mejor versión. La eficacia no ha sido el único problema. El entrenador del Barça o de cualquier otro equipo no puede vivir los últimos minutos del partido como los ha vivido Koeman. Un jugador no se puede girar al banquillo y ver a su entrenador así. Tienes que estar de pie intentando animar. Urge que Busquets vuelva a su mejor versión".

Jordi Martí: “Me ha parecido que el Barça ha merecido ganar. Tanto en la primera parte como en el asedio de la segunda. Koeman introduce una serie de cambios que revolucionan el partido y embotellan al adversario. Pero veo dos lunares: el cambio de Ansu Fati por Braithwaite cuando se estaba cociendo la remontada y la imagen de abatimiento del entrenador holandés en los últimos minutos. Lo que traslada Koeman en la rueda de prensa es que el problema es el rendimiento de cada uno. Es decir, que la eficacia no es la suficiente. Nos hemos acostumbrado a que Messi resuelve, pero este es el Barça con Messi, no el Barça de Messi. Todos hemos visto penalti. Cuando eso sucede menos el árbitro de campo, ¿es un error manifiesto?"

Marcos López: “El Barça ha regalado un gol cómico. Retrata a Neto y a Piqué. Si perdonas, lo pagas. Tampoco entiendo el cambio de Ansu Fati. Es un equipo que está en un duro y largo proceso de reconstrucción. Koeman te sorprende cuando es transparente y con la actitud que ha tenido en los últimos minutos. El Barça ha generado muchos disparos y solo ha marcado un gol. Dos puntos de 12 posibles hacen que el margen de error se haya acotado mucho. Yo intento poner el foco en lo futbolístico. Koeman ha acertado en los cambios. Pjanic ha jugado muy bien, Trincao ha dado profundidad… Es un equipo que genera mucho y marca poco. Además, regalas un gol".

Dani Garrido: “No es un accidente que el Barça no haya ganado por la actuación de Pacheco. El Barça no ha ganado porque Messi no está súper. Es muy difícil de explicar a un marciano cómo el Barça es capaz de hacer el partido que hizo en Turín y ahora no puede meterle mano al Alavés. El equipo empieza a tener un boquete que se le va a complicar".