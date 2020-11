Joaquín, en El Larguero: "¿Koeman? Ni de utillero lo ficharía; no me saludará el sábado ni yo a él"

El Larguero tiene cada lunes un invitado de lujo en El Sanedrín de exjugadores, y esta vez fue el capitán del Betis, Joaquín Sánchez, que con 39 años, es el segundo futbolista más veterano de La Liga Santander, sólo detrás de Nino, el futbolista del Elche. El jugador verdiblanco repasó en una divertida charla con Manu Carreño y el resto de exfutbolistas en El Sanedrín de exjugadores la actualidad futbolística.

La próxima jornada de Liga, el Betis visita el Camp Nou para enfrentarse al FC Barcelona de Koeman, un equipo que no acaba de encontrar la tecla en el campeonato doméstico, con un técnico que Joaquín conoce muy bien de su etapa en el Valencia, en uno de sus peores momentos en su carrera, tal y como él mismo lo recordó en El Larguero.

"¿Ronald Koeman? No fue una experiencia agradable, la verdad. Me duele lo que pasó allí. Si fuese presidente Koeman no estaría ni de utillero. Lo pasé muy mal, pasé página, nos dijimos de todo y duró poco. El sábado ni me va a saludar ni yo a él. No soy una persona rencorosa, los que me conocen lo saben" afirma tajante Joaquín Sánchez, más habituado a verlo con una sonrisa que recordando un mala experiencia.

Uno de los nombres propios que siguen sonando en Barcelona es el de Quique Setién tras sus declaraciones sobre Leo Messi y la gestión de esa plantilla. Para el cántabro solo tiene buenas palabras de su etapa en el Betis: "Con Setién me he llevado de maravilla, tanto personal como profesionalmente. Setién es un tipo que merece la pena, en su momento yo quería que continuase en el Betis. El club había cambiado para bien y él había inculcado una filosofía muy buena", por lo que tiene claro que si se tiene que quedar con alguien entre Koeman y Setién, sería con su exentrenador.

Con lo que se mostró más crítico Joaquín en la charla con Manu Carreño en El Larguero fue con el VAR, una herramienta que no se está utilizando bien a su juicio: "Creo que el VAR no nos están favoreciendo en nada, ni para los árbitros. Prefiero que se equivoque la persona, el árbitro que la máquina. Es mi humilde opinión y lo digo por el bien del fútbol, no porque nos hayan perjudicado o beneficiado. Confío en el VAR pero jugamos muy condicionados. No nos sentimos libres con el VAR", argumentó, después de dejar claro que "¡así es imposible jugar!", en un mensaje dirigido a Kiko Narváez.

Su experiencia en Primera División a su edad, hace que Joaquín sea el segundo jugador más veterano del campeonato detrás del delantero del Elche, sin embargo él se ve con cuerda para un año más: "¿Cuando me retiro? Me daría mucha pena retirarme así, indudablemente. En mis últimos años he disfrutado mucho y me lo han demostrado en todos los campos y más en el Benito Villamarín, y no poder retirarme con mi afición es triste. Ahora mismo me veo con fuerzas para continuar un año más", alegando que la edad "no me supone ningún problema", sentenció.