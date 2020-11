La llamada de atención a Michael Jackson

A nadie le gusta que no le contesten el teléfono, aunque también somos unos cuantos los que no tenemos mucha afición a recibir llamadas. Por suerte, la tecnología ha encontrado un camino medio gracias a los móviles y a internet. Pero en el año 1991 la mensajería en un dispositivo portátil parecía aún ciencia ficción. Y es en ese año que encontramos a nuestro protagonista de un mal 2 de noviembre. Bueno, en realidad los protagonistas serían dos. Por una parte, tendríamos a Jermaine Jackson y por otro, a su hermano más famoso, Michael.

Jermaine había sido uno de los componentes de los Jackson Five. De hecho, había sido el cantante hasta que Michael, cuatro años más pequeño, le arrebató el puesto. Después del grupo, la carrera de Michael despegó mucho más que la de su hermano. Pero hasta 1984 parece que se llevaban bastante bien, porque incluso grabaron una canción juntos. Por aquel entonces, Michael ya era conocido como el rey del pop, sobre todo después del éxito brutal de su álbum Thriller.

En el año 1991, parece que las cosas no iban muy bien entre los dos. Según Jermaine, hacía ocho meses que intentaba hablar con su hermano por teléfono, pero este ni se ponía al aparato. ¿Qué hizo Jermaine? Pues el 2 de noviembre de 1991 sacó una nueva canción, llamada Word to the Badd, dedicada íntegramente a criticar a su hermano. En la canción le decía de todo, que se había endiosado, que se había descolorado y que había olvidado a la gente que lo quería de verdad. La excusa de Jermaine, cuando se le empezó a criticar por el single, fue que él no la había sacado, sino que se había filtrado sin su consentimiento. Eso sí, la canción sirvió para que Michael, finalmente, lo llamara.