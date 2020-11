Daniel López Acuña, epidemiólogo: "Tenemos que asumir el confinamiento domiciliario como una realidad"

Las cifras de este fin de semana arrojan unos números desoladores en esta segunda ola de coronavirus. Con 55.000 contagios más desde el viernes, se trata de una cifra récord en el fin de semana. Así, las comunidades autónomas se esfuerzan por tomar medidas restrictivas, que pasan sobre todo por controlar la actividad social y la movilidad entre provincias. La última novedad ha sido la petición de Asturias de confinar en sus domicilios a un millón de personas y ya ha recibido respuesta por parte del Gobierno: no se contempla, de momento.

El médico y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno para hablar sobre la situación de la pandemia en España.

El epidemiólogo ha señalado que tenemos que asumir como una "realidad" el confinamiento domiciliario. Así, ha explicado que "espera" que el Consejo Interterritorial de mañana ponga encima de la mesa la posibilidad de que se declare un confinamiento en las casas para quien lo pida.

Por otra parte, Acuña ha querido hablar sobre esta segunda ola en la que hay una "evidente" menor letalidad. Esto se debe, según él, a que hay una mayor detección de los casos, una mayor capacidad de diagnóstico, aunque -advierte- estamos volviendo a las dinámicas de marzo. "Cuando uno ve las edades medias de las personas ingresadas uno ve que hay personas mayores y eso produce fallecimientos", ha sentenciado el exdirectivo de la OMS, López Acuña.

Sobre la petición del confinamiento de Asturias

Creo que es un acierto haber planteado esa posibilidad del confinamiento domiciliario y las medidas restrictivas de hoy. La evolución de la pandemia obliga a tomar medidas más drásticas y el confinamiento domiciliario es una realidad que tenemos que asumir tarde o temprano.

Mientras más esperamos, más tiempo perdemos y tenemos una evolución y un incremento de casos, de hospitalizaciones y de gente en UCI. El gran problema está en que si esperamos y no tenemos el efecto adecuado y haya que tomar medidas como las de Europa vamos a tener una elevación de número de camas ocupadas, fallecidos y casos y esto va a comprometer la capacidad asistencial. La medida sanitaria que hay que tomar es el confinamiento domiciliario.

Sobre la segunda ola

Lo que tenemos es una situación en la que no solo son comparables las cifras, ni los casos ni los ingresos. Tenemos más capacidad diagnóstica. No es que estemos ante una enfermedad más leve, estamos ante una mayor visualización de los casos. Cuando uno ve las edades medias de las personas ingresadas uno ve que hay personas mayores ingresadas y eso produce fallecimientos. Estamos volviendo a la dinámica de marzo, pero por fortuna todavía no es igual porque la letalidad está diluida gracias al mayor número de pruebas diagnósticas.