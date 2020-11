Berto Romero desvela por qué se ha enganchado a La Isla de las Tentaciones

En el programa de esta semana del Nadie Sabe Nada, Berto Romero nos contó que en ocasiones tiene problemas para dormir y en una de esas noches que tienes los ojos como un búho, cayó en las redes de ese programa de televisión que ha sido una de las sensaciones de este otoño.

"No me podía dormir y caí en La Isla de las Tentaciones, que la verdad a mí me ha robado el corazón. Es increíble", reconocía el popular cómico catalán ante la curiosidad de su compañeor Andreu Buenafuente, que apenas conocía nada sobre el programa.

"Va una pareja que no está bien y a ellos se les ocurre la genial idea de ir a un reality de Telecinco en el que tú te vas a ir a una casa de puta madre con chicas de puta madre y ellas lo mismo en otra casa pero con unos tíos musculados", relataba Berto.

"Se arreglan un montón todos y todos están buenísimos- Y claro, se lían unas espectaculares", añadió Romero sobre el programa conducido por Sandra Barneda, que ha vivido en estas últimas semanas su segunda temporada, tras una primera entrega en 2019 presentada por Mónica Naranjo.

"Me gusta mucho cómo expresan sus sentimientos. Dicen cosas como 'a mí esta isla me ha enseñado muchas interioridades de mi persona'", señalaba entre risas Berto. "Lo que no debe hacer una persona cuando quiere a otra es tratarla como una mierda", comentaba Berto mientras imitaba a alguno de los sujetos protagonistas en el programa.

Sin duda, La Isla de las Tentaciones es un programa dirigido a un público masivo y tremendamente adictivo, te puede gustar o no, pero no puedes parar de verlo.