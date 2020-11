Mijatovic: "Zidane nos ha sorprendido a todos, por eso es entrenador él y no nosotros"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, resaltó las dificultades que encontraron para derrotar al Inter de Milán y felicitó a sus jugadores “por creer hasta el final”, para firmar con el tanto del brasileño Rodrygo (3-2) el primer triunfo de la temporada en la Liga de Campeones.

“Siempre podemos hacer más, pero hay que estar contentos y disfrutar porque hay muchas dificultades dentro de un partido. El Inter es un buen equipo y cuando sumas tres puntos hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo y por creer hasta el final”, aseguró.

El exfutbolista del Real Madrid Pedja Mijatovic ha analizado en ‘El Larguero’ la victoria del conjunto blanco: “No era nada fácil jugar contra el Inter y más sabiendo que solo te vale la victoria. En la segunda parte el equipo de Zidane ha dado un bajón tremendo, salieron flojos, sin confianza y sin concentración. Es inexplicable en un partido así”, ha dicho.

“El Inter ha tenido dificultades en la primera parte, perdía muchos balones y parecía que no sabían cómo salir con el balón jugado. Empezaron a jugar bien cuando iban perdiendo, tenían que arriesgar. Empataron y podían haber marcado algún gol más, pero los cambios de Zidane lo cambiaron todo”, ha manifestado.

El comentarista de ‘El Larguero’ se ha mostrado anonadado con los cambios del francés en la segunda parte: “El cambio de Vinicius quizá era una cosa lógica, pero luego nos ha sorprendido a todos con la entrada de Rodrygo que ha marcado un gol importantísimo. Por eso, Zidane es el entrenador y no nosotros”.

Modric, suplente

Respecto a la suplencia de Modric, el exmadridista se ha mostrado disconforme: “Zidane entrena con ellos todos los días y tiene sensaciones que nosotros no tenemos, pero no entiendo la suplencia de Luka Modric. De verdad, es un jugador excelente que siempre cambia el partido y sabe controlar muy bien el partido. El resto se sienten más confiados cuando está él en el campo. En el Real Madrid hay mucha competencia y no pueden jugar todos. Pero Luka, a pesar de los años, entrena muy bien y no sé si Kroos tiene tanta ventaja a Luka. Yo no opino así”, sentenció.