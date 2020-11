"Esto es lo que de verdad debería preocuparle": Romero señala el problema que debe superar Zidane

El Real Madrid salvó una pelota de partido en Champions League gracias a una trabajada victoria por 3-2 ante el Inter de Milán. Los blancos completaron una primera parte notable, pero el conjunto dirigido por Antonio Conte puso contra las cuerdas a los blancos hasta que Rodrygo, que había sustituido a Marco Asensio, anotó el gol decisivo. Zidane apostó por el brasileño contra todo pronóstico, acierto que analizaron nuestros expertos en El Sanedrín.

Antonio Romero: “Es la segunda vez que Rodrygo le salva el pescuezo a Zidane. Lo hizo el año pasado también en Turquía. Nadie se esperaba que el cambio fuera él. Lo importante hoy era ganar. El Madrid ha estado bien en la primera parte, pero el Inter ha sido muy superior en la segunda. Yo creo que todos coincidimos en que la lectura del partido de Zidane en la segunda parte no ha sido la correcta. Si Zidane dijera la sobrada que ha dicho Conte en rueda de prensa, todos respetaríamos más al francés. La sombra de la Europa League sobrevolaba el Bernabéu y eso significaría un desastre económico y deportivo. Ramos merece algo más que un año de contrato por ser el líder y por su rendimiento. El aceptará un año y no pasará nada, pero algunos jugadores han renovado por más tiempo con más de 30 años. Creo que con Ramos se pone una lupa que no se pone con otros futbolistas".

Jesús Gallego: “El Madrid ha salvado un match-ball importante. Han estado gran parte del partido en el alambre. El Inter ha desperdiciado dos ocasiones y se ha visto tan superior que ha ido a por la victoria. Para que pillen al equipo de Conte en una contra… La clasificación del Madrid está cerca, pero no cerrada. Si el Madrid resiste en Milán, se acabó el tema. El gol viene de un error de Achraf. Ese ha sido el primero, en un error tremendo. El Madrid no le ha dado un baño al Inter en ningún momento".

Julio Pulido: “Me niego a decir que Zidane ha acertado con los cambios. Ha ganado, pero se ha equivocado para mí. 2-1 ganaba el Real Madrid y el partido pedía a Modric para controlar la pelota, que la había perdido. El Inter está a punto de marcar y, en la siguiente jugada, Rodrygo marca en la única pelota que toca. A lo mejor el Madrid debe tener un gesto con Ramos y renovarlo dos años".

Mario Torrejón: “De lo que se duda de Zidane es el punto hasta el que puede llegar a aguantar después de ganar todo lo que ha ganado. Creo que el Madrid ha hecho una buena primera parte. Es indiscutible que a Zidane le han salido bien los cambios. Yo creo que Modric está más fino que Kroos. Zidane es un gran entrenador porque ha ganado una Champions jugando muy bien al fútbol. Es un gran gestor, eso seguro, pero no puedo entender que se diga que el Madrid no ha jugado bien al fútbol. Es absurdo que el Madrid se hipoteque tres años cuando es imposible que un jugador rinda mejor con 37 años que con 34. Ramos se ha ganado renovar las veces que haga falta".



Sique Rodríguez: “A Zidane se le respeta y se le admira, pero su fútbol no enamora. Cuando has visto al Barça de Guardiola, todo te sabe a poco. Hay que aceptarlo".