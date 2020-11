Arturo Valls: "Con 'Mask Singer' se recupera la televisión de antes con una apariencia más moderna y loca"

El debut de 'Mask Singer’ del pasado miércoles en el prime time de Antena registró el mejor dato de estreno entretenimiento en 8 años: 27.4 de cuota de pantalla y 3.740.000 espectadores. Antes de empezar el programa, Arturo Valls reveló en una entrevista a La Ventana que él mismo pidió presentarlo porque olió el éxito de este nuevo formato.

“Estoy muy contento, más allá del dato. Se recupera una televisión de antes haciendo algo de apariencia más moderna y loca”, celebró Valls.

En este primer programa hubo mucha variedad musical. Por ejemplo: un monstruo cantando "Con calma", el éxito de Daddy Yankee; un pavo real al ritmo de "The best", de Tina Turner; un unicornio bailando "El anillo pa cuando", de Jennifer López; y hasta un girasol con un clásico: "Circle of life", de Elton John.

Pero el momento de la noche fue cuando se descubrió quién se escondía tras el León, el primer enmascarado eliminado. Se trataba de Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, influencer con más de 21 millones de seguidores en las redes sociales. Ninguno de los detectives -formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis), la cantante Malú y el humorista José Mota-, la había nombrado. De hecho, sus apuestas se centraron en Cristina Pedroche o Tamara Falcó.

El programa “junta a la gente para ver la tele, jugar en familia, y eso es fantástico. Es magnífico recuperar este tipo de televisión, porque se ha asumido que la gente no tiene paciencia, damos titulares y todo va rápido. Y, de repente, se juega con la sorpresa, con el misterio y el humor… es entretenimiento puro”, destacó el presentador.

Por un momento, durante la emisión del programa, Valls se atemorizó al empezar a leer las propuestas de la gente por las redes sociales, ya que “hay alguna persona que acierta los personajes”. Sin embargo, “a Georgina nadie la vio venir”.

El presentador aseguró que “hay un equilibrio de momento que es el que conviene al formato. En las 11 mascaras no existe la duda, son todo personajes que vamos a conocer”, por lo que el espectador no va a encontrar caras desconocidas tras las máscaras.

Algunos de los personajes, “no han cantado nunca en público, o sobria”, bromeó Valls, quien también reveló que existe un equipo de profesores de canto detrás que les ha ayudado “a colocar la voz o a disimularla, en el caso de aquellos que saben cantar bien”.