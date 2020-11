"El micrófono no es del presidente, es de la gente". Las razones de Jorge Ramos para cortar en directo a Trump

“Cuando alguien miente, nuestro trabajo como periodistas es decirlo”. Este es un dogma que recuerda hoy el periodista Jorge Ramos es compartido por todos los medios y profesionales del periodismo, sin embargo, nunca antes se había mostrado de forma tan evidente al público.

Este viernes, varias cadenas de Televisión estadounidenses han cortado la comparecencia en directo del presidente Donald Trump al escuchar que estaba mintiendo. Un hecho inédito que ha abierto el debate sobre la censura en el país en un momento de enorme tensión a falta de pocas horas por conocer el resultado de las elecciones presidenciales que ha está enormemente ajustado.

Uno de esos medios ha sido Univisión, para el que trabaja el conocido periodista mexicano. En su opinión, “no se trata de un acto de censura, la censura sería cuando alguien trata de evitar que se dé a conocer la verdad”.

Al no ser una entrevista en la que se puede rebatir al entrevistado sino una comparecencia de prensa sin preguntas, en el momento en el que Trump dijo que hay votos ilegales que están evitando su victoria, que él ganó y que las elecciones son un fraude sin ninguna evidencia que demuestre lo que dice, varios medios decidieron salir de la conferencia.

“La labor del periodista es activa, no pasiva, es de fact checking, de asegurarnos de que los datos sean correctos. Y en ese momento nos salimos del aire y dijimos la verdad, que el presidente está mintiendo, está dando datos falsos y esa es la razón por la que nos salimos, porque nuestra responsabilidad es con la audiencia”, insiste Jorge Ramos.

Su decisión ha abierto el debate sobre la censura en el país, con muchos trumpistas acusando a estos medios. Ramos cree que esto no se sostiene porque si hubiera sido censura no habrían puesto el discurso de Trump en directo en un primer momento. Recuerda que no fue solo una decisión de Univisión, sino también de otras cadenas como ABC, NBC o CBS, y que “el micrófono no es del presidente, la pantalla no es del presidente”.

“Es imprescindible posicionarse del lado de la verdad”, insiste Ramos, a pesar de las represalias que pueda acarrear.

También ha sido insólito en estas elecciones cómo todos los medios, incluyendo a la cadena FOX, favorable a Trump, han rebatido al presidente en tiempo real. “Este es un presidente muy mentiroso, que ha hecho comentarios racistas llamando violadores a los mexicanos, sexistas diciendo que podía agarrar a las mujeres de los genitales solo porque él era una estrella”, dice el periodista. Desde que llegó a la presidencia Trump ha dicho más de 20.000 mentiras según el recopilatorio que hizo el diario The Washington Post.

Ante este precedente, dice Ramos, estamos obligados a decirlo. “Cuando alguien miente, es corrupto o racista no te puedes quedar neutral, como periodista tienes que tomar partido con la verdad”, subraya.

Aunque Trump pierda las elecciones, lamenta el periodista, no se va a acabar el problema. “El problema no es Trump, son los 68 millones de estadounidenses que votaron por él”. Con un país totalmente dividido, Ramos cree que “el enemigo está dentro”.