Toni Nadal: "Víctor Font ya me vaticinó hace dos años algunas de las cosas que están pasando en el Barcelona"

La candidatura de Víctor Font a la candidatura del FC Barcelona se ha perfilado este viernes con un movimiento importante como es el anuncio de la incorporación de Toni Nadal al grupo de trabajo. El exjugador culé y entrenador de tenis, horas después de hacerse público su nuevo compromiso, ha desvelado en El Larguero cómo consiguieron convencerlo mediante unas previsiones que, para mal del barcelonismo, no han cesado de cumplirse.

"Víctor Font me causó una muy buena impresión", comenzó a explicar Nadal, rememorando su primera toma de contacto "hace dos años". "Víctor Font lleva mucho tiempo preparando este proyecto", avisó, poniendo sobre la mesa el estudio que viene llevando a cabo. "No es una cosa que haya dejado al azar. Cuando vino ya me vaticinó algunas de las cosas que están pasando", reconoció, dolido por el contexto culé actual y admitiendo la sorpresa que le causó la propuesta recibida.

A diferencia del camino que han optado otros candidatos a la presidencia como Toni Freixa, el exfutbolista manifestó su predilección por "el deporte dentro del ámbito de la corrección". "Cuando estás en un equipo como el Barcelona, en una de las instituciones más importantes del mundo a nivel deportivo, tienes que conseguir que los integrantes de sus plantillas den una buena imagen de nuestro club", expuso al teléfono, desentendiéndose de polémicas originadas en las últimas semanas como las protestas por las actuaciones del VAR.

"A todos nos gusta ganar y levantar trofeos, pero hay que incidir desde la base hasta el lugar más alto del club en que, aparte de marcar goles, deben tener un compromiso con el club de comportamiento y de representación de una institución tan importante como la nuestra", amplió Nadal, insistente en la idea de que "los valores se aplican, no se hablan, y los debe aplicar desde el presidente hasta el último empleado del club".

El legado de Bartomeu

Para Toni Nadal, el de Josep María Bartomeu "desgraciadamente para nosotros no ha sido un buen trabajo". "Hemos llegado a una situación económicamente muy complicada, además es cierto que hemos tenido el COVID, pero hemos llegado en una situación muy delicada institucionalmente", señaló, con mal sabor de boca. "No vengo a hacer leña del árbol caído", aseguró, rescatando algunos de los capítulos más dolorosos del barcelonismo este 2020 para hacer ver su posición: "Entiendo que Setién quería que el Barça ganara la Champions... pero nos metieron ocho".

Otro de los episodios que más evidenciaron el desgaste en el Barcelona fue el burofax de Leo Messi pidiendo marcharse. "Para mí es un mal síntoma que el mejor jugador de la historia, sin fanatismos, se quiera ir de nuestro club. Debemos hacer un esfuerzo para convencerle de que quiera seguir con nosotros. Después vamos a ver si la situación económica nos permite pagarlo", apuntó, en relación al plan que debería tener Víctor Font al respecto.

Por último, el tío y exentrenador del tenista Rafa Nadal comentó no haber hablado aún del tema con él, madridista confeso. "Tiene una visión diferente. Él es aficionado del Madrid, evidentemente él sabe menos que yo de fútbol", declaró entre risas, pero queriendo alejarse de los forofismos en las instituciones. "Yo soy del Barcelona y de Rafael Nadal, pero yo nunca odié a Federer, nunca odié a Djokovic y no odio al Real Madrid", completó en su intervención.