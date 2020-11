"Se ha ganado el derecho a decidir lo que quiera": Besa se rinde a la estrella del Madrid con futuro incierto

Corren días en los que el Real Madrid afronta una de sus renovaciones más sonadas a paso tardío. Su capitán, Sergio Ramos, todavía no ha aceptado la ampliación de contrato de dos años que tiene sobre la mesa y El Larguero empieza a valorar la figura del central y todo lo que representa para el club. De no salir adelante las negociaciones, el vínculo Madrid-Ramos expira al final de la presente temporada.

En esta tesitura, llegó el momento de hacer balance con Ramón Besa y Manuel Jabois. El buen hacer del andaluz, en frío, se ha ganado los reconocimientos del madridismo e incluso del barcelonismo. Así lo constatan las palabras de Besa en relación a la decisión definitiva del jugador ante Florentino Pérez: "Se ha ganado el derecho a decidir lo que él quiera".

Desde la perspectiva culé, el periodista catalán destacó de Sergio Ramos "el temor que inspira a los rivales" más allá de su aportación en el vestuario blanco. "Los contrarios tampoco miran igual al Madrid si juega o no Ramos", insistió, llegando a compararlo con Fernando Hierro y, pese a la polémica surgida en el último Clásico, calificándolo como "uno de los jugadores que mejor se ha adaptado al VAR".

Más ligado a la 'Casa Blanca', Manuel Jabois no dudó en colocarlo en la actualidad como "el pilar del equipo". "Es un Cristiano de la defensa", expuso, atendiendo tanto a su peso en el campo como a su mediaticidad fuera de él: "El Madrid post-galáctico tiene en Ramos una imagen de marca brutal".

Las críticas a Messi

En otro orden de cosas, Leo Messi se ha colado en los debates de la semana por la famosa imagen andando en los últimos minutos de su partido ante el Dinamo de Kiev. El vídeo, sin embargo, no ha servido para que Ramón Besa critique su actitud debido a que "no ha presionado nunca" y reconoció que esa no es su preocupación actual, sino la pérdida de gol: "Nos hemos acostumbrado a que Messi haga de Iniesta, de Neymar, de Xavi... y ahora ha dejado de hacer de Messi".

También salió en su defensa Jabois en una noche de consensos asegurando que "una carrera hacia atrás de la que puedas prescindir es una carrera hacia adelante que ganas". Advirtió, incluso, que a tenor de los números del argentino "cada vez vamos a ver más estas escenas" que tanto han llamado la atención.

El tercer punto en discordia, la nueva lista de Luis Enrique para la Selección Española. Y de entre todas las novedades, un nombre destacado por encima del resto: Álvaro Morata. "No es mi tipo de delantero", admitió Manuel Jabois, aunque puso sus esperanzas en que pueda ser el '9' enrachado que necesite el equipo en las fases finales.