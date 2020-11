La acción por la que el madridismo reclama que el gol de Varane debió anularse

El Valencia se adelantó en el marcador ante el Real Madrid con un gol en propia meta de Varane en el minuto 43. El francés no pudo evitar que el balón acabase entrando en la portería de su equipo tras haber cortado un centro desde la derecha. Acción polémica que vino precedida por una posible falta sobre Asensio que finalmente no se pitó.

Este autogol no le viene nada bien a las cifras de Raphael Varane, quien acumula ya cuatro tantos en propia meta desde la temporada 2017/2018, siendo así el jugador de la Liga que más lo ha hecho entre todas las competiciones. Jugada dudosa en la que el despeje del jugador del Real Madrid se fue demasiado alto y fue al bajar el esférico cuando Courtois no pudo evitar que entrase en la portería del conjunto blanco, ya que intentó sacar el balón, pero cuando lo hizo, ya había pasado la línea de gol. Controversia debatida en Carrusel Deportivo de la Cadena SER que revolucionó las redes por generar la duda. Tomás Roncero compartió en Twitter su descontento con Varane y defendió el hecho de que hubo falta previa a Asensio en el arranque de la jugada.

Inexplicable la pifia de Varane en su autogol. Pero previamente ha habido falta de Cheryshev a @marcoasensio10 no señalada. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) November 8, 2020

El VAR tuvo que ser consultado para comprobar la acción pero la imagen clara en la que se ve que el balón entró y hizo que el 2 -1 subiese al marcador. La polémica residió en que la posible falta de Cheryshev sobre Asensio se produjo antes del autogol de Varane y por tanto, podría haberlo invalidado. La razón por la que ese segundo gol a favor del Valencia pudo no haber subido al marcador es porque pudo haber falta previa al comienzo de la jugada, pero el VAR o no lo vio o decretó que no era suficiente como para pitar falta.