Los privilegios de Ayuso: anticuerpos en la sanidad pública, aunque ya no se hacen a los contactos estrechos

La presidenta de la Comunidad de Madrid es el contacto estrecho de un positivo por coronavirus. Con todo, la propia Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que mañana mismo retomará su agenda normal, esto es, presencial. "Me han confirmado que mantengo los anticuerpos y no puedo contagiar", ha asegurado la presidenta a través de Twitter. Ayuso se puso en aislamiento preventivo el lunes porque los protocolos de la Comunidad de Madrid lo exigen: "A todos los contactos estrechos se indicará cuarentena domiciliaria durante los 10 días posteriores al último contacto con el caso confirmado".

Sin embargo hay una excepción: "Las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 los 3 meses anteriores estarán exentos de hacer cuarentena", rezan los protocolos. Así, Ayuso no está incumpliendo ningún protocolo.

El problema es que esa prueba de anticuerpos no se hace en la sanidad pública madrileña por orden del propio Gobierno de Ayuso. Por muy contacto estrecho que seas de un contagiado, si no vives con él y no tienes síntomas, la sanidad pública de Madrid no te hace esas pruebas. A no ser que seas Ayuso. Por tanto, o eres presidente autonómico o tienes dinero para pagarte una prueba en la privada o te tocará hacer cuarentena.

Las pruebas serológicas solo se contemplan en casos con PDIA -prueba diagnóstica de infección activa-positiva. No es el caso de la presidenta que, si nos atenemos a la información facilitada por su equipo, dio negativo. Según esos protocolos, la interpretación que hace la Puerta del Sol es excepcional: “Las pruebas de detección rápida de anticuerpos no se consideran adecuadas para el diagnóstico de infección aguda. Tampoco la serología tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento están indicadas por sí solas para el diagnóstico en la fase aguda de la enfermedad”. El motivo: las dificultades de interpretación de los resultados en personas asintomáticas, como Ayuso.