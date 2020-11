Romero se moja sobre un posible recambio de Ramos: "En el mejor de los casos, le puede descalzar la bota"

Sergio Ramos fue uno de los nombres propios del amistoso contra Países Bajos por una curiosa razón: el central jugó cinco minutos para alcanzar las internacionalidades de Gianluigi Buffon.

El Sanedrín de El Larguero analizó la situación del jugador en su actual club, el Real Madrid, cuando todavía no tiene la renovación cerrada.

Miguel Martín Talavera: "Viendo que no va a haber muchas ofertas, ni por Ramos ni por nadie, el Madrid tiene la sartén por el mango y no tiene prisa por cerrar la renovación".

Antonio Romero: "¿De verdad me podéis decir que el Madrid tiene la sartén por el mango en la renovación de Ramos? David Alaba, que vendría libre, exigiría una ficha mínima de 10-12 millones. Alaba, que en el mejor de los casos le puede descalzar la bota derecha a Ramos".

"Yo no sé cómo acabará esto: creo que Ramos renovará porque como está en el Madrid, no está en ningún lado. Pero el club no tiene la sartén por el mango: el agujero que dejaría Ramos no lo llenan con dinero".

Jesús Gallego: "Al Madrid Ramos le cuesta al año 25 millones de euros y el Madrid va a tener que mirar a sus cuentas. Con los recortes que van a tener que hacer, no van a ver tan mal una posible salida".

Julio Pulido: "A Ramos no le hace gracia que a estas alturas no esté renovado. Él le reconoce a su entorno que esta situación no le agrada. Hasta hace unos meses, vender la idea de que hay confianza entre el club y el jugador... pues vale. Pero el Madrid está dejando crecer esta situación demasiado".

El posible récord de partidos como internacional

El seleccionador, Luis Enrique, fue muy claro al ser preguntado sobre la salida de Ramos en el 85'. El técnico dijo que "fue un mimo" y que las cifras de Ramos solo están al alcance de "superdotados".

Julio Pulido: "Es un escándalo que parezca injusticia que juegue cinco minutos. ¿Le ha hecho daño a la competición? ¿A su entrenador? El problema está en la norma. Para mí, para que se catalogue como partido jugador como internacional, debería jugarse por lo menos 30-40 minutos. Jugar 30 segundos y que eso cuente, a lo mejor habría que cambiarlo. Pero lo de hoy ¿a quién le ha hecho daño?"

Romero: "Muchos pensaban que Luis Enrique venía a finiquitar a Ramos como seleccionador. Y ahora Luis Enrique se une a la interminable lista de entrenadores que ha tenido Ramos y cuando han visto cómo entrena, cómo defiende la camiseta... Ha pensado lo que todos: 'este tío tiene que jugar todo'. Y lo ha dicho: "ha sido un mimo a mi capitán". Le han considerado indiscutible desde que debutó hasta ahora, con 35 años".

Jesús Gallego: "Si fuese Cristiano, Maradona... me sigue pareciendo ridículo. Que Ramos juegue tres minutos para subir un escalón en la lucha por este récord es ridículo".

Miguel Martín Talavera: "El tema de los récords individuales... Se nos va la cabeza. Creo que Ramos es un tío tan grande que no necesita salir cuatro minutos de reloj para tener una nueva internacionalidad. Eso le quita valor al récord. Me parece poco serio y creo que ni Ramos ni la Selección lo necesitan. Me parece feo que la Selección mercadee con esto".