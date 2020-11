Cinco años de la noche que sembró el miedo en París

¿Cómo está nuestra libertad? ¿Nuestra seguridad? ¿Cómo está Europa? Si hiciéramos esta pregunta en Francia nos dirían que estamos en alerta, pero no sólo por la pandemia. Más allá. Están en alerta por el temor a que se produzcan atentados. Contábamos hace unos días la información que nos llegaba de los Mossos d'Esquadra, en alerta también.

Francia se prepara para conmemorar este viernes el quinto aniversario de una noche que cambió muchas cosas. Este viernes se cumplen cinco años de los atentados de Bataclán.

Atentados en cadena y de manera simultánea

Era una tarde de viernes. En el primer momento fue un tiroteo en una terraza. Pero aquella noche fue un desconcierto. Nos queda en el recuerdo el secuestro y el ataque de la sala Bataclán, pero esa noche se sucedieron varios atentados en cadena y de manera casi simultánea, lo que agravó la sensación de confusión y miedo que pretendían los terroristas.

Pasadas las nueve de la noche se produce una explosión en el Estadio de Francia, donde se encontraba el presidente de la República, François Hollande, viendo el Francia-Alemania.

A los cinco minutos se produce un tiroteo sobre dos restaurantes en el distrito 10 de París. En uno de esos restaurantes estaba la española Begoña Cano. “Me cayó una persona encima. Había cuatro muertos. Me sorprendí porque estábamos al lado de un hospital y llegó una ambulancia rápido, como la policía. Si no llega a venir rápido este hombre se inmola y estamos todos muertos”, decía Begoña aquel 13 de noviembre.

Cinco minutos después, otra explosión en el estadio de Francia. A la vez, otro ataque, hombres disparando a discreción, en otro restaurante del distrito 11.

París se vuelve una ciudad de gente que corre para refugiarse, pero no sabe cuál puede ser un buen lugar para refugiarse. En el bulevar Voltaire, emblema de la Francia ilustrada, se produce otra explosión. A las diez menos diez de la noche, justo cuando explota un tercer artefacto en el Stade de France, se oyen disparos en la sala Bataclán, llena por un concierto.

Muchos de los presentes en Bataclán se hicieron pasar por muertos para sobrevivir y otros lograron huir por las ventanas y por las puertas de emergencia / Getty Images

130 personas fallecieron en los atentados

Disparos y tres explosiones. Disparos que se alargan durante doce minutos. Un grupo de individuos, que han entrado matando al local, disparan contra la multitud. Luego tomaron al resto como rehenes. Muchos se hicieron pasar por muertos para sobrevivir y otros lograron huir por las ventanas y por las puertas de emergencia.

A las doce y veinte de la noche se oyó otra explosión en Bataclán. Diez minutos después, la policía entró para liberar a los rehenes. Mataron a dos terroristas.

Manuel Valls ha incidido en Hoy por Hoy en las palabras que dijo en 2015: "Estamos en guerra" / Getty Images

Fueron siete al final los terroristas abatidos. Aquella noche fueron asesinadas en París 130 personas. “Es un sentimiento de horror porque no estoy muy lejos de donde pasó el atentado. Parece una guerra contra la democracia, contra Francia y contra Europa. Los testigos hablan de muchos muertos en la calle”, relataba Gerard Tomás, periodista de Liberation. Fue una noche de espanto en un país que venía de haber sufrido el atentado en Charlie Hebdo.

Una prueba para la sociedad francesa que, aquella misma noche, mientras evacuaban el estadio de Francia, se puso a entonar la marsellesa. Los terroristas, dijo Hollande, “quieren que tengamos miedo”. El Gobierno decretó el estado de emergencia. Manuel Valls, primer ministro, acudió esa misma noche a la sala Bataclán. “Estamos en guerra”, dijo.

"Había un gran peligro en París"

Precisamente, Manuel Valls ha recalcado esas palabras en Hoy por Hoy a un día del quinto aniversario de los atentados : "Estamos en guerra contra el terrorismo, contra el yihadismo y contra el islamismo".

En este sentido, el que fuera primer ministro de Francia durante este suceso, indica que era algo que "temían" y reconoce que "había un gran peligro en París". "Pasados cinco años, no he olvidado lo que pasó. Eso ha cambiado mi vida. El terrorismo, las víctimas, he vivido con eso. Pienso en aquellos jóvenes heridos, las víctimas y sus familias", señala Valls, quien cree que esta será una "guerra larga".

Por último, indica que aunque los servicios de seguridad han evitado muchos atentados, este no es solo un problema de vigilancia, sino también de geopolítica y apuntaba directamente como ejemplo a las tensiones con Turquía que han aumentado en las últimas semanas.

La huella de los atentados cinco años después

La huella de los atentados de París parece indeleble cinco años después. No se borra, pero lo que sí cambia es el recuerdo que las víctimas y los ciudadanos guardan de aquella noche terrible, de aquel viernes 13 de noviembre.

Laura Nattiez, socióloga del Centro Nacional de Investigaciones Científicas -el CSIC francés- habla de esa configuración de la “memoria colectiva” de los atentados y sobre la importancia de articular un relato común que nos ayude a comprender mejor lo que sucedió.

La doctora en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de París Descartes ha entrevistado a un millar de protagonistas de aquella jornada para ver cómo evolucionan sus recuerdos a lo largo del tiempo. “La gente, en gran medida, ha olvidado las terrazas y el estadio, y recuerda sobre todo el ataque de Bataclán”, explica Nattiez.

“Es la primera vez que no matan a alguien por lo que es, sino que matan a ciegas”

París había vivido otros atentados recientes, pero fue “el primer atentado que atacaba a gente cualquiera” y no a periodistas, policías: “Es la primera vez que no matan a alguien por lo que es, sino que matan a ciegas”.

De entre cientos de testimonios, la doctora Nattiez recupera el de un joven de 20 años vecino de la Sala Bataclán que, sin pensarlo, dio refugio en su apartamento a decenas de víctimas, algunas heridas y otras en estado de shock. Entre ellas podría haber estado el español Ramón González y su pareja, Paola. Esa noche disfrutaban de un concierto de rock cuando comenzó la pesadilla: “Al principio mucha gente creía que era petardos. Al principio lo creí, pero cuando escuchas también gritos y ves que no se detiene, dices que hay que aceptar la realidad”, recordaba hace dos años Ramón en La Ventana con Carles Francino.

Ramón González escribió un libro como terapia para superar el trauma, un libro que empezó a escribir dos días después del atentado. “No quería salir de casa y en un momento dado me siento a escribir. Por primera vez soy capaz de concentrarme”, señalaba.

La doctora Nattiez pone el foco también en el dolor oculto de los familiares de las víctimas y en los policías que acudieron a la sala de conciertos algunos curtidos en otros atentados. “Un policía que estuvo en el atentado de Charlie Hebdo, cuando vio lo de Bataclán, me dijo que era otra cosa”, indica la doctora.

“Lo que nos dicen mucho es que las imágenes que vieron les recuerdan a las que se pueden ver en la liberación de los campos de concentración. La memoria también se construye con imágenes del pasado que podemos hacer paralelas”, añade Nattiez.

Por eso, dice la doctora, es muy importante que registremos esos recuerdos mientras siguen frescos. para que dentro de algunos años, nosotros o las generaciones que nos sigan sepan con todo detalle qué pasó en París la noche del 13 de noviembre de hace cinco años.