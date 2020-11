Nacida para morir antes de cumplir los 7 años

Aquí está de nuevo el debate sin debate sobre la educación. Es el deja vú más persistente de nuestra democracia. Repasemos: la LOECE, 1980; la LODE, 85; la LOGSE, 90; la LOCE, 2002; la LOE, 2006; la LOMCE, 2013... Cada una de estas leyes nacía siempre para eliminar la sobredosis de ideología de su rival y era acusada siempre de sobredosis de ideología contraria. Nacidas todas ellas para morir y para morir antes de cumplir los 7 años.

Es imposible no sentir una fatiga infinita al iniciar un camino que la experiencia nos dice que no tiene salida, o lo que es más irritante, que tendría salida si no la cegara la cerrazón partidista y algunos fundamentalismos, porque los obstáculos son siempre los mismos, tan resabidos y superconocidos que no puedo creer que presenten dificultades técnicas insuperables, que no admitan compromisos, que no ofrezcan zonas de acuerdo.

No somos el único país del mundo en el que hay creyentes, agnósticos y ateos, o izquierdas y derechas. No somos el único que alberga distintos pueblos con distintos idiomas y no somos menos inteligentes que los demás. Nuestra impotencia no es técnica, es falta de voluntad política. Con Ángel Gabilondo se demostró. Se logró, consensuar prácticamente todo, pero ni así se obtuvo el acuerdo final.

El mayor enredo procede ahora de Cataluña y la eliminación del castellano como lengua vehicular. Un problema que no lo pareció (o no lo pareció tanto) durante más de veinte años, cuando el nacionalismo inspiraba un recelo de baja intensidad. Desde la hoja de Ruta de la Independencia en 2014, que pisó a fondo todos los aceleradores, el temor a que se quiera eliminar el español en Cataluña ha elevado la desconfianza al máximo y a día de hoy es un asunto vidriososísimo que sólo se puede abordar con calma y con tiempo. Desde luego, es el tema menos indicado para formar parte del toma y daca de una negociación presupuestaria. Ya se acerca la nueva ley, como sus hermanas, nacida para morir y antes de los 7 años.