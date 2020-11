Las lágrimas de Joan Mir, la emoción del nuevo campéon del mundo de Moto GP

El piloto de Suzuki solamente necesitó acabar en séptima posición para convertirse en campeón del mundo de MotoGP. Joan Mir se sitúa así como el cuarto español de la historia que lo consigue en la categoría reina tras Alex Crivillé, Jorge Lorenzo, y Marc Márquez. Desde 2013, el Mundial de MotoGP solo conoce a campeones españoles, puesto que desde entonces Lorenzo (2012 y 2015), Márquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2018) y Mir (2020) han sido los protagonistas.

Con el casco puesto y antes de parar, Mir no pudo evitar romper a llorar al ver cómo se hacía realidad lo logrado. Nada más bajarse de la moto fue directo a juntarse con sus padres Joan y Ana, y su novia Alejandra. La emoción estaba a flor de piel en un día en el que el mallorquín ha hecho historia.

¡HISTÓRICO! @JoanMirOfficial es el nuevo CAMPEÓN DEL MUNDO de #MotoGP 🏁



¡Qué momento inolvidable para el motociclismo español! 🏆 🇪🇸



¡ERES MUY GRANDE! 💙 pic.twitter.com/hVEFqQO7Ce — DAZN España (@DAZN_ES) November 15, 2020

"Es increíble, no tengo palabras para describir esta emoción. Esto es algo por lo que he estado luchando toda mi vida. No sé si reír o llorar, no sé qué hacer. De momento ni me lo creo. Necesito tranquilizarme un poco para asimilarlo", palabras de Joan Mir tras coronarse campeón del mundo.

Mir ha hecho historia en su equipo, ya que desde hacía 20 años Suzuki no ganaba un título desde que lo hizo Kenny Roberts. Con confianza, pero sin dar nada por hecho, el joven piloto sabía que con quedar entre la cuarta y la séptima posición era suficiente, siempre y cuando ni su compañero de equipo Álex Rins ni Fabio Quartararo ganaran. Problema que se le redujo a la mitad en la novena vuelta cuando el francés tuvo una caída que le dejó fuera de la lucha por la victoria.