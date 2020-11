Toni Acosta te explica la conspiración que lideran las mujeres en todo el mundo

El Grupo ha tocado en esta semana un tema que está muy en boga, gracias a los negacionistas y antivacunas, que no es otro que el de las conspiraciones. Durante la media hora del programa, Sílvia Abril y Toni Acosta se han encargado de repasar algunas de las conspiraciones más curiosas y extrañas.

Una oyente llamada María Gómez quiso compartir con Sílvia y Toni una conspiración mundial que al parecer lideran las mujeres y que lo hacen a través del pelo.

"Las mujeres cuando nos tocamos o peinamos el pelo soltamos feromonas para atrapar a los hombres, para evitarlo tienen que evitar mirar a otro lado fingiendo toser o algo así", señalaba la seguidora del programa.

"Yo no me lo puedo peinar porque lo tengo rizado, por eso estoy soltera, si no tenía yo unas feromonas que lo ibais a flipar", señalaba entre risas Toni Acosta, que apoyó desde el primer momento esta teoría.

"A ti te abrazan y te huelen el pelo y eso es así", añadía Toni Acosta ante la atónita mirada de Sílvia Abril, que por una vez en mucho tiempo puso la cordura en una conversación entre las dos. Es evidente que conspiraciones hay muchas y muy variadas pero la de las feromonas y el pelo de las mujeres no se sostiene por ningún lado.