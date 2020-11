Rajada de Morata tras la victoria de España: "Tengo ganas de saber qué dicen hoy por ahí"

Álvaro Morata ha respondido ante las cámaras de TVE a las críticas contra el juego y la falta de eficacia de la selección de Luis Enrique tras la contundente victoria por 6-0 en La Cartuja ante Alemania: "Tengo ganas de saber qué dicen hoy por ahí".

El delantero de la Juventus anotó el primer tanto de un encuentro en el que fue titular. "Si hoy hubiera venido la gente de Sevilla, se hubiera recordado esta noche durante mucho tiempo. Ojalá encontrarnos con el público pronto y que nos apoye como ha hecho siempre", ha comentado

El combinado nacional había recibido críticas por la falta de mordiente en ataque y la ausencia de un sistema y once asentado de cara a la disputa de la Euro 2021 del próximo verano. "Siempre hay algo, cuando no metemos goles porque no metemos, a ver hoy qué se dice", añadió.