La actriz Malena Alterio ha visitado este martes El Faro para hacer un repaso a su extensa trayectoria en el campo de la interpretación. Desde sus primeros pinitos en una casa de artistas, a la que pertenecen actores de la talla de Héctor Alterio y su hermano Ernesto, hasta su etapa actual al frente de la obra de teatro Los que hablan. Un viaje en el que, como no podía ser de otra forma, ha contado con un capítulo especial para Belén López Vázquez, su mítico personaje en Aquí no hay quien viva.

A pesar de que han pasado más de 14 años desde que Aquí no hay quien viva emitiera su último capítulo, los seguidores y seguidoras de la serie siguen recordando cada uno de sus momentos a diario. Todo ello gracias, en gran medida, a las reposiciones de la serie en televisión y a un fenómeno fan que no ha hecho más que hacerse más y más grande gracias al poder de las redes sociales. ¿Qué habría sido de Aquí no hay quien viva en la época actual?

"Tú eres el padre de Belén": la anécdota de Malena Alterio sobre su famoso personaje

Después de hablar sobre las bondades de la televisión, la actriz ha explicado que empezó a hacerse popular gracias al éxito del fenómeno Aquí no hay quien viva. Por aquel entonces, la serie de Antena 3 llegaba a reunir a más de nueve millones de espectadores cada semana frente al televisor, lo que provocó que, en cuestión de semanas, todo el mundo la empezara a reconocer por la calle. Una etapa que, sin duda alguna, le dejó una serie de anécdotas que ha aprovechado para contar en El Faro.

🌟Mañana hacemos #ElFaroMillón pero para millones los que veían #AquíNoHayQuiénViva en aquellos años de oro... ¡Que se lo digan a Malena Alterio, que le cambió la vida para siempre aquella Belén!



📻Entrevista completa con @maratorres_ en @la_ser https://t.co/t3lD1qOIZa pic.twitter.com/DkDvsy9qFM — El Faro (@ElFaroSER) November 17, 2020

Entre ellas, una que tuvo lugar durante un bolo en Sevilla. Según cuenta la actriz, Malena Alterio y su padre estaban tomándose un café en una cafetería hasta que una mujer se acercó hasta la posición de Héctor Alterio para preguntarle si era el padre de Belén. A pesar de que en un primer momento no pensó en el personaje de Aquí no hay quien viva, el actor acabó cayendo en la cuenta y le acabó reconociendo que sí, que era el padre de Belén.

"Yo soy como Chanquete, siempre seré Belén"

De esta manera, tal y como recuerda Mara Torres, Malena Alterio pasaba de ser la hija de Héctor Alterio a que su padre fuera el padre de Malena: "Pasó a ser el padre de Belén". Un personaje que, según explica la actriz, le ha ayudado a desarrollar una extensa carrera ligada al mundo de la interpretación. Con el paso de los años, la serie se convirtió en un fenómeno y, con ella, sus personajes.

Esto le ha llevado a un punto en el que reconoce que, haga lo que haga, siempre estará ligada al mítico personaje de Aquí no hay quien viva: "Yo soy como Chanquete. Pase lo que pase, siempre seré Belén".