Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán: "No entiendo cómo este Gobierno que se hace llamar progresista tolera esto"

Entre 200 y 250 inmigrantes marroquíes que estaban en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) han sido conducidos por la Policía este martes fuera del campamento de la Cruz Roja y serán trasladados en autobuses dispuestos por el Ayuntamiento de Mogán a Las Palmas de Gran Canaria.

Fuentes de Interior aseguran a la Cadena SER que están tratando de investigar lo que ha sucedido y de identificar quién dio la orden de proceder a dejar salir a este grupo de personas. Dejan claro desde el ministerio que no son un problema de seguridad ni de salud, puesto que todos han salido con PCR negativo. Detallan que pasadas las 72 primeras horas de privación de libertad ya no se les puede retener más, una vez filiados y realizados los test de COVID-19.

Una de las personas que ha fletado varios autobuses para trasladar a las personas migrantes es Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán quien ha denunciado la situación desesperada que viven estas personas en el muelle de Arguineguín. Bueno ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25'.

La alcaldesa ha señalado que en ningún momento se le informó de la liberación de las personas migrantes. "Simplemente se les ha dejado deambular por ahí", explica. Por otra parte, Bueno asegura que "no entiende" cómo este Gobierno que se hace llamar progresista "tolera esto". Además, ha indicado que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres está tratando de llegar a un acuerdo con el Gobierno central y no descargar en los lugares de llegada la responsabilidad de gestionar a una importante cantidad de gente, aunque explica que "están más preocupados de resolver el lío político y mediático".

Onalia Bueno, en 'Hora 25'

Llevamos desde agosto con el campamento instalado y a día de hoy no tenemos ninguna solución desde el Gobierno de España.

Nadie ha hablado con nosotros. Me enteré yo de forma extraoficial. Me presenté a las 15:15 o 15:30 y les pedí si podían retrasar el traslado. Ha sido una sorpresa para todos porque nunca se había operado de esta manera. Yo salí con ellos en fila. Tuve que hablar con ellos para que no se fuera. Algunos nos dicen que quieren ir a la capital porque allí está el consulado marroquí por eso hemos fletado los buses.

Se habría producido un altercado porque los vecinos de Arguineguín no pueden aguantar más esta situación.

Nadie nos ha explicado nada, lo lógico es que al menos el delegado del Gobierno nos haya puesto en antecedente. La gente está preocupada. Yo podría haber hablado con mis vecinos, lo que supone 250 personas en un barrio donde todos nos conocemos. No sabemos qué respuesta le darán a Ángel Víctor Torres. No entiendo cómo este Gobierno que se dice progresista pueda permitir esto.

Nadie me ha dicho nada. Están más preocupados en cómo resolver este lío mediático y político.