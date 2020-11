El Barcelona descartó el fichaje de Pedri en dos ocasiones antes de firmarlo

Las declaraciones de Pedri en El Larguero este pasado lunes en las que agradeció que el Real Madrid le rechazase ya que ello le había permitido jugar en el club que ama han dado la vuelta al mundo. 24 horas después, este martes, El Larguero ha informado de que también el Barcelona rechazó a Pedri.

Así lo ha manifestado en El Larguero Carlos Marín, exojeador blaugrana en las Islas Canarias. “Hice seis informes positivos desde 2017 a 2019. Le fuimos a ver en dos ocasiones, se tuvo la opción de ficharlo y se rechazó”.

Un año antes, con 13, había estado cuatro días en Madrid, que fue cuando el conjunto blanco decidió no fichar al canario. Nico López ha contado en El Larguero que durante esos días las condiciones meteorológicas eran tan adversas en la capital española que Pedri solo pudo entrenar dos días, un martes y un jueves. El a la postre jugador blaugrana no brilló y el Real Madrid le comunicó que no tenía condiciones para vestir de blanco.

Tal y como ha informado Antón Meana, durante este martes José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, se ha interesado por cómo fueron esas pruebas en las que se rechazó a Pedri y también por qué no se fichó al futbolista años más tarde cuando despuntó.

Así se gestó el fichaje de Pedri

El exsecretario técnico de la UD Las Palmas Toni Otero ha contado en El Larguero cómo fue el fichaje de Pedri por el Barcelona. Otero ha asegurado que todos se quedaron alucinando cuando vieron el primer entrenamiento de Pedri con el primer equipo, a sus 16 años: “Nos decíamos que no podía estar haciendo eso, que no era normal”.

Después, Otero habló con José Mari Bakero, entre otros, y tras verle varios partidos tanto Bakero como Ramon Planes, el Barcelona comenzó a negociar con el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez.

Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 aseguró en rueda de prensa haberse enterado por la entrevista en El Larguero de que el Real Madrid rechazó a Pedri y aseguró: "Son procesos naturales, puede que a esas edades no estén formados y pueden pasar desapercibidos pero luego explotan y desarrollan más su talento. El futbolista destaca más y puede ser que te des cuenta de lo bueno que es entonces. Creo que hay muchos casos. Son cosas naturales que pueden darse".