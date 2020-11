"No sale a comerse el campo": el cambio de actitud que demanda Álvaro Benito de un suplente del Real Madrid

El madridismo afronta una semana clave para sus intereses en un escenario muy condicionado tras el parón internacional. El Villarreal les espera este sábado y la próxima semana estarán en juego sus opciones en la Champions League ante el Inter de Milán. Para entonces, Álvaro Benito confiesa la "psicosis" surgida a tenor de las últimas bajas en la plantilla del Real Madrid y es por ello que pide un paso adelante a nombres propios que hasta el momento han estado en segundo plano. Uno de ellos, Luka Jovic:

"La sensación que me da a mí es que no sale a comerse el campo", desveló el exfutbolista en El Larguero tratando de ponerse en su piel. "Si yo estuviera en una posición de desventaja respecto a mis compañeros, si me dan una oportunidad, me aferro a ella con uñas y dientes y eso no lo veo", admitió, poniendo sobre la mesa el carácter del serbio, que no encaja con su visión futbolística.

Los mayores temores, no obstante, se han originado en la retaguardia debido a las lesiones de Sergio Ramos y Raphael Varane. La baja del español, sobre todo, reconoció Benito que ha generado "psicosis" después de las últimas debacles vividas sin él y obliga a dar vueltas a los planteamientos. "Puede ser un gran día para que el resto diga 'no esta Sergio, a ver cómo lo solventamos'", señaló, apostando por un eje de la zaga formado por Eder Militao y Nacho Fernández.

"Para estas cosas has fichado a Militao. Para que en días importantes donde te las tengas que jugar con una baja importante puedas jugar con un central de gran nivel", apuntó, sobre todo echando la vista a la visita a Romelu Lukaku, Lautaro Martínez y compañía. Para entonces, de hecho, el exmadridista cree que Varane "forzará" si es posible debido a la gran relevancia del choque. "Un empate en Milán te hace depender de ti mismo, pero una derrota a lo mejor te deja sin depender de ti. Es muy importante al menos rascar un empate allí", advirtió.

"Hazard tiene que ser un poco chupón"

Otro de los nombres propios es el de Eden Hazard, a quien Álvaro Benito ve recuperado para la causa. "Tiene buena pinta", comentó después de ver sus primeros minutos esta temporada, aunque con la tarea pendiente de "recuperar responsabilidades": "Tiene que ser un poco chupón en el buen sentido de la palabra".

En el lado contrario está Isco Alarcón. Su mejor versión parece lejana, pero Álvaro Benito insistió en mostrarse "optimista cuando hay talento". "Creo que esta en su mejor edad, son 28 años. Debería ser aprovechable para el Real Madrid, la cuestión es trabajar, poner todo de tu parte y apretar, apretar, apretar", explicó en su análisis, llegando a manifestar que es capaz de "ser un jugador muy importante en el Real Madrid y en la Selección".