Nacho Escolar: "Si España fuese como Twitter yo no podría ir por la calle sin guardaespaldas"

Buenismo Bien tuvo este viernes a Nacho Escolar, director de eldiario.es y un conocido periodista de ideología progresista que mantuvo una interesante charla con Quique Peinado y Manuel Burque.

En un momento de la charla, Peinado preguntó a Escolar por el odio que pueden recibir periodistas como él en las redes sociales y que no suele extrapolarse a su vida cotidiana. "Me han amenazado pero nada especialmente grave", reconoció.

"Si yo viviese en una España que fuese como Twitter yo no podría ir por la calle sin guardaespaldas", añadió. "Pero por Madrid yo me muevo con tranquilidad y nunca he tenido ningún problema. A veces notas que hay gente que te mira mal, pero en persona nunca es tan imbécil como lo podemos llegar a ser si son anónimos", argumentó Escolar.

"Si medimos España por las rrss este país es invivible, pero la realidad es que yo puedo irme a comer con mi amigo de ultraderecha y que la sociedad no es tan crispada como aparenta en redes", señaló con firmeza uno de los periodistas más reconocidos por la izquierda española y más odiados por la derecha.