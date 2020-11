La razón por la que el asistente levantó la bandera y no se anuló el primer gol del Real Madrid

El duelo entre el Villarreal y el Real Madrid en la jornada 10 de LaLiga comenzó con un polémico gol de Mariano en los primeros minutos de partido. En el 2' de partido, el delantero dominicano del Real Madrid anotó un tanto que tuvo que ser revisado por el VAR.

La primera jugada ofensiva del encuentro acabó con un cabezazo de Mariano que fue directo a la red. El árbitro levantó la bandera por un posible fuera de juego de Lucas, que no fue, ya que no tocó el balón. Revisión del VAR y gol a favor del Real Madrid, que adelantó a los de Zidane sobre el Villarreal nada más comenzar el partido.

La acción se inició en banda derecha con Toni Kroos, quien mandó un balón largo a Dani Carvajal, que continuó la jugada con un pase a Lucas, que finalmente lo cortó la defensa y la pelota volvió al lateral del Real Madrid, quien se la colocó perfecta al delantero blanco, quien remató de cabeza contra la portería defendida por Asenjo, quien no pudo evitar que el gol de Mariano entrase bajo palos. El delantero del Real Madrid ha marcado el gol más rápido en LaLiga en el Estadio de La Cerámica.

⚽️ Mariano adelantó al Real Madrid tras dos minutos en cancha y así te lo narró @ARomeroSER en @Carrusel



📉 Mariano ha marcado el gol más tempranero en LaLiga en La Cerámica (tal y como se llama ahora) pic.twitter.com/oWoy03gZ89 — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 21, 2020

Los jugadores del Villarreal reclamaron un fuera de juego de los de Zidane en esta jugada. Iturralde, en Carrusel Deportivo en la Cadena SER, aseguró que "es un gol legal". Las razones: "Una cosa es condicionar y otra es interferir: le condiciona al defensa, pero no interfiere por eso el gol es legal".

De esta manera explicó cómo Hazard "sí que está en fuera de juego, pero no interfiere en la jugada porque está por detrás del defensa que toca el balón ni interfiere en la jugada porque no llega a tocar el balón". Es decir, condiciona al jugador del Villarreal, pero no interfiere. Iturralde insistió en que según "el reglamento, si lo supiese el jugador, sabría que tiene que seguir la jugada, el asistente es consultivo. El único que es definitivo es cuando el árbitro silbe".