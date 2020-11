"Es un riesgo": Santi Giménez desconfía del jugador del Barça al que dedican "el grito de moda en el Camp Nou"

Atlético de Madrid y FC Barcelona se ven las caras en el Wanda Metropolitano este sábado con unos rojiblancos ilusionados con pugnar hasta el final por el título y unos azulgranas que no encuentran continuidad en el juego. Antes de la gran cita, el Sanedrín de El Larguero repasa los puntos clave que pueden decantar el choque.

Las bajas han acaparado en los días previos los titulares de ambos equipos. En consecuencia, salen a la palestra otros nombres propios que podrían marcar la diferencia desde un segundo plano. Avisó de ello Marcos López y del 'tapado' que podría estar en las filas del Barça: "Hay un jugador del que se habla poco y puede ser importante como es Dembélé". "Con Mario Hermoso en el lateral izquierdo en esa posición le puede hacer daño. A campo abierto le puede hacer daño a cualquier especialista y a Hermoso también", adelantó en sus previsiones.

Todo lo contrario manifestó Santi Giménez en respuesta: "También me da miedo Dembélé, pero por motivos absolutamente contrarios". "Tiene unas desconexiones que se va al limbo y ahí es donde pierde. Dembélé es un riesgo. Tiene que estar muy concentrado y a veces la pierde en zonas muy comprometidas", explicó en su parecer, desvelando incluso que desde que no hay público en los estadios "el grito de moda en el Camp Nou es '¡Ous, Ous, baja!'".

El nombre del francés genera dudas, también para los atléticos. Cree Kiko Narváez que "Dembélé es una moneda al aire". "Te puede volver loco o te puede hacer cosquillas. Si tiene 20 minutitos buenos te puede solucionar el partido", amplió, desconfiado por el doble filo del Barcelona actual y "la inconsistencia y la incógnita". "Tiene jugadores que sufren muchísimo sin balón, pero si tienen la posesión las posibilidades de ganar del Barcelona son mayores", mostró, a pesar de apreciar en el Atleti "un proyecto que aun perdiento tiene estabilidad". Por el otro lado, reflejó su opinión de que "el Barça se juega infinitamente más".

Gustavo López, por su parte, apuesta por los grandes referentes como los jugadores a seguir. "Yo al único al que tengo miedo es a Messi. Es un partido para esta clase de futbolistas", apuntó, a sabiendas de que del lado rojiblanco su homólogo sería Joao Felix. "A veces se espera más de otros futbolistas, pero siempre aparecen los mismos porque se automotivan para esta clase de encuentros", admitió en el debate.

Un partido "para ver si esto es gallo o gallina"

Los tintes de partido decisivo son mucho más clarividentes desde el lado barcelonista, como reflejó Santi Giménez. "Después de que se juegue el partido, el Barça mirará en serio la clasificación. Hasta ahora era un poco ficticia y el Barça tampoco se miraba, pero ahora te vas a enfrentar contra un equipo al que también le faltan dos jornadas, va líder y va en una mejor dinámica", expresó, asumiendo que desde Can Barça "al Atlético se le dejaba un poco de refilón". "Hay una expresión en catalán que dice 'esto es para ver si esto es gallo o es gallina'", asemejó, como la mejor manera de describir el contexto culé.

También Marcos López le da valor a las formas, además de al resultado. "Al margen de los puntos, creo que es una prueba futbolística de ver cómo está realmente el Barça. En el Clásico aguantó 60 minutos, y ver cómo estará el Barça en el Metropolitano marcará la tranquilidad o la intranquilidad. En la medida en que el Barça sea fuerte futbolísticamente, Koeman va a tener más tiempo para ir construyendo el equipo", resumió, destacando la realidad en un club barcelonista que "no puede fallar". "Si pierde en el Metropolitano se mete en un lío en noviembre", alertó.

En ese caso de derrota azulgrana, Kiko Narváez sigue frenando el éxtasis madrileño. "Esta temporada puede pasar cualquier cosa. Veo la temporada más abierta de los últimos años. Serían 9 puntos, me parece muy bien, pero no es para cerrar. Es imposible, estamos en noviembre", afirmó con contundencia. "Veo a un Atlético que puede plantar mucha más cara en los últimos diez partidos, pero para mí no depende del dia de mañana", añadió, aunque lamentando la ausencia de Luis Suárez para la gran cita.

La ausencia de Luis Suárez

Concuerda con este recuerdo Gustavo López al asegurar que "la baja de Suárez condiciona no solo al ataque del Atlético, sino también a las defensas rivales". El año, a pesar de ello, sí piensa que podría ser rojiblanco pese a verlo muy alejado en el tiempo. "Es verdad que Barça y Madrid no están bien y cualquiera de los que vienen en segunda línea pueden aprovecharlo, pero aún queda mucha tela por cortar", zanjó.

Tal importancia supone el positivo en coronavirus de Luis Suárez que Santi Giménez resaltó una anécdota al respecto: "Varios amigos culés consideran que con la baja de Luis Suárez el partido empieza 0-0", comentó en tono jocoso, asumiendo la dichosa ley del gol ante los exequipos que podría tener lugar si estuviese en condiciones de jugar.