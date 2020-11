"Al Messi al 100% ya no lo verás": Jordi Martí asume su realidad tras caer "en la tela de araña del 'Cholo'"

Acumula reveses en los últimos días un FC Barcelona al que su derrota en el Wanda Metropolitano ha dejado muy tocado. El resultado, las sensaciones y la plantilla en cuadro que queda tras su cita con el Atlético de Madrid obligan a realizar replanteamientos. Así lo expuso el Sanedrín en el tramo final de Carrusel Deportivo minutos después del choque.

La crisis culé ahonda en el ámbito deportivo e incluso toca a su mayor estandarte, Leo Messi, quien empieza a generar dudas sobre si volverá a ser el de antaño. En este particular debate hay quien ya tiene asumido que el '10' que maravilló al mundo del fútbol ha enfilado una cuesta abajo en su rendimiento, como Jordi Martí: "Al Messi al 100% que has conocido ya no lo verás", admitió.

"Creo que la versión de años atrás ya no la veremos", insistió el periodista, que sin embargo le coloca entre lo poco salvable durante la temporada. "En los últimos partidos probablemente ha sido el mejor, lo que pasa es que en la tela de araña del 'Cholo' ni él ni Griezmann se han encontrado a gusto", comentó, además de rescatar las peculiaridades de su estado anímico actual: "Messi en las entrañas tiene el sapo que se tuvo que tragar para jugar contra su voluntad".

Lluis Flaquer habló con la sensación de "tristeza máxima" en el juego del Barcelona y de que "Messi está en una versión terrenal". "No le sale nada", afirmó, aunque también alienta al resto de la plantilla a dar un paso al frente. "El problema del Barça es que sigue jugando esperando esa versión y mientras tanto van pasando los partidos y no hay más jugadores que asuman el reto. Cuando aparezca Messi, si es que vuelve a aparecer, igual el Barça ya ha perdido todos los títulos", cerró, con contundencia.

Desde el lado Atlético también observan la falta de mimbres para arropar al argentino, tal y como expuso el exjugador colchonero Kiko Narváez: "Necesita que le echen un cable a él. Su influencia en el juego ha bajado a la mitad de la mitad. Va cumpliendo años, partidos y lo normal es que vaya teniendo gente alrededor. Hace ya tiempo que lo echo en falta", alegó, coincidiendo con el parecer de Javier Matallanas de que "Messi preocupa porque parece que está fuera del Barça".

Polémica ausencia ante el micrófono

Las críticas a Messi tras el encuentro frente al Atlético también salen de lo meramente deportivo. Jordi Martí también puso el foco en el flash ante los medios tras el pitido final, al que acudió el joven Pedri: "Amonesto a los futbolistas, a Messi en primer lugar y al club por la falta de respeto a los aficionados. Esto no es una falta de respeto a los medios de comunicación", recogió.

Este gesto quedó bien plasmado en el análisis de Santi Giménez: "La falta de liderazgo se ha materializado en la entrevista final a Pedri porque nadie quiere hablar y entiendo que le tocaba a Messi", apuntó con un tirón de orejas incluido. "Me preocupan las malas noticias, pero lo que más me preocupa son las sensaciones: de falta de rebeldía, de falta de liderazgo y de falta de orgullo", amplió, desvelando que le faltó "un grito" en el campo para buscar la reacción.